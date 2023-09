Έλον Μασκ Γερμανία: Κόντρα με την υπουργό Εξωτερικών για το μεταναστευτικό

Ο Έλον Μασκ επέκρινε σήμερα την υποστήριξη που παρέχει το Βερολίνο σε ΜΚΟ οι οποίες διασώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο, αφού χθες, Παρασκευή, αναπαρήγαγε ανάρτηση που τασσόταν υπέρ της εκλογικής νίκης του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). «Οι Γερμανοί το γνωρίζουν αυτό;» έγραψε χθες ο νοτιοαφρικανικής καταγωγής δισεκατομμυριούχος στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), αναπαράγοντας ανάρτηση από έναν λογαριασμό με την επωνυμία «Radio Genoa», που επέκρινε τις διασώσεις μεταναστών στη Μεσόγειο από ΜΚΟ που υποστηρίζονται από το Βερολίνο και κατέληγε «ας ελπίσουμε ότι η AfD θα κερδίσει τις εκλογές».

There are currently 8 German NGO ships in the Mediterranean Sea collecting illegal immigrants to be unloaded in Italy. These NGOs are subsidized by the German government. Let’s hope AfD wins the elections to stop this European suicide https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/WuPZLrU99y

Περιφερειακές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στις 8 Οκτωβρίου στη Γερμανία, στα κρατίδια της Βαυαρίας (ανατολικά) και της Έσσης (κέντρο).

«Ναι. Και λέγεται διάσωση ζωών», απάντησε στο X το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας με αρμόδια υπουργό την Αναλένα Μπέρμποκ, επικεφαλής των «Πρασίνων», η οποία δειχνει ανοχή ως προς το ζήτημα του μεταναστευτικού. «Άρα, είστε περήφανοι γι΄αυτό. Ενδιαφέρον. Ειλικρινά, αμφιβάλλω αν η πλειονότητα της γερμανικής κοινής γνώμης το υποστηρίζει αυτό. Έχετε κάνει δημοσκόπηση; Είναι οπωσδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας της Ιταλίας το ότι η Γερμανία μεταφέρει έναν μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών στο ιταλικό έδαφος; Αυτό μας κάνει να σκεπτόμαστε μια εισβολή…» , συνέχισε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρίας Space X.

«Η παράνομη μετανάστευση πρέπει να σταματήσει αλλά είμαι απολύτως υπέρ μιας σημαντικής επέκτασης και της απλοποίησης της νόμιμης μετανάστευσης», έγραψε ενδιαμέσως επίσης ο Έλον Μασκ στο X. Χθες, Παρασκευή, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε πως η χώρα της δεν θέλει πλέον να υποδέχεται μετανάστες που διασώζονται από ξένες ΜΚΟ.

So you’re actually proud of it. Interesting. Frankly, I doubt that a majority of the German public supports this. Have you run a poll?

Surely it is a violation of the sovereignty of Italy for Germany to transport vast numbers of illegal immigrants to Italian soil?

Has invasion…

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023