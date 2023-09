Νέα Υόρκη πλημμύρα: Εικόνες χάους, βροχή ενός μήνα έπεσε σε 3 ώρες

Δρόμοι, μαγαζιά, σπίτια και μετρό πλημμύρισαν στη Νέα Υόρκη, μετά το σαρωτικό βαρομετρικό που έπληξε την περιοχή, καθώς βροχή ενός μήνα έπεσε σε μόλις τρεις ώρες. Όπως θα δείτε σε βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media, δρόμοι της Νέας Υόρκης και ειδικότερα στην περιοχή του Μπρούκλιν έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία.Έντονα ήταν τα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Νέα Υόρκης , ενώ αναμένεται να συνεχιστούν έως και το βράδυ της Παρασκευής, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

New York City emergency officials have issued a travel advisory as heavy rain and flooding hits https://t.co/E30q97yK2O pic.twitter.com/xw1EgGvXmM

Southern Brooklyn is flooded, please head warnings. Many local roads not passable! ⁦ @NWSNewYorkNY ⁩ pic.twitter.com/va4FXnpoyP

Buckle in, New York. Flash-flood phone alerts went off this morning after most people had already left for work and school, the MTA is warning of “major disruptions," and the day has just started.

Head to @curbed for more scenes from the flood: https://t.co/hFYYnzY6u3 pic.twitter.com/84QmUqGIOn

— New York Magazine (@NYMag) September 29, 2023