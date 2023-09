Σάκκαρη Γουαδαλαχάρα: Θρίαμβος για τη Μαρία, κέρδισε τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα της

Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου στη Γουαδαλαχάρα, κερδίζοντας με 7-5, 6-3 την Καρολάιν Ντολεχάιντ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε τον δεύτερο -και σπουδαιότερο- τίτλο της καριέρας της, και πρώτο μετά από 4 χρόνια!

Η Αμερικανίδα μπήκε χωρίς άγχος παρά το ότι για πρώτη φορά έπαιζε σε τελικό και πίεσε αρκετά την Μαρία, τόσο με το φόρχαντ, όσο και με τα ανεβάσματά της στο φιλέ. Εκεί που έδειχνε χαμένο το πρώτο σετ, η Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση, έκανε το break και το εις βάρος της 4-5, έγινε 7-5.

This was Maria Sakkari on August 28th.

Today, she won her first WTA 1000 title.

She ends a 4 year & 4 month title drought.

And she did it in front of the Mexican fans, who absolutely adore her.

Don’t ever give up.

Don’t ever doubt yourself.

