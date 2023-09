Ταξίδεψε σε έξι χώρες με το ποδήλατο για μία θέση στο πανεπιστήμιο των ονείρων του

Νεαρός διένυσε 4.000 χιλιόμετρα, με το ποδήλατό του, στη Δυτική Αφρική, υπομένοντας συλλήψεις και ακραία καιρικά φαινόμενα, για να διεκδικήσει μία θέση στο πανεπιστήμιο των ονείρων του. Ο Mamadou Safayou Barry ξεκίνησε τον Μάιο από τη Γουινέα με προορισμό το γνωστό πανεπιστήμιο Al-Azhar της Αιγύπτου, ελπίζοντας ότι θα γινόταν δεκτός. Είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα σουνιτικής ισλαμικής εκπαίδευσης στον κόσμο. Είναι, επίσης, ένα από τα παλαιότερα, καθώς ιδρύθηκε το 670 μ.Χ.

Ο 25χρονος ποδηλατούσε για τέσσερις μήνες και πέρασε από χώρες τις οποίες λυμαίνονται ισλαμιστές τρομοκράτες, αλλά και διοικούνται από πραξικοπηματικά καθεστώτα. Παρότι δεν είχε τα χρήματα να πάει αεροπορικώς στην Αίγυπτο ή να ταξιδέψει με οποιοδήποτε άλλο μέσο, αποφάσισε να μην χάσει την τρομερή ευκαιρία και πέρασε από Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Τόγκο, Μπενίν, Νίγηρα και Τσαντ, μέχρι να φτάσει στο Κάιρο.

Σε πολλές από αυτές τις χώρες καταγράφονται, συχνά, επιθέσεις από ισλαμιστές πολιτοφύλακες, ενώ οι κάτοικοι ζουν σε μία παρατεταμένη πολιτική – και ανθρωπιστική – κρίση. «Το ταξίδι από αυτές τις χώρες είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν είναι ασφαλείς» σημείωσε ο 25χρονος, ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί. «Έχουν τόσα πολλά προβλήματα και ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος. Στο Μάλι και την Μπουρκίνα Φάσο οι κάτοικοι με έβλεπαν σαν να είμαι κακοποιός. Έβλεπα παντού στρατιώτες με τα μεγάλα όπλα τους σε αυτοκίνητα», συμπλήρωσε.

Over four months, he cycled 4,000km (2,500 miles) across West Africa, facing arrests and blazing heat, for a spot at his dream university.

Now, Mamadou Safayou Barry, who set off from Guinea to Egypt, has been granted a scholarship. https://t.co/tiJVbHg9dp

