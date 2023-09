Βιογραφικό Κασσελάκη: Η ανάρτηση Δημάδη για το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών

Ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης με μία ανάρτησή του στα social media σχολιάζει το βιογραφικό του υποψηφίου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη. Συγκεκριμένα εστιάζει στο γεγονός ότι ο κ. Κασσελάκης «ισχυρίζεται ότι εργάστηκε στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσιγκτον». Μάλιστα όπως λέει ο δημοσιογράφος «επικοινώνησα με το Κέντρο όπου μου δήλωσαν ότι δεν βρίσκουν πουθενά κανένα record για τον κ. Κασσελάκη ως εργαζόμενό τους».

«Οφείλει ο κ. Κασσελάκης να πει δημοσίως πότε και με ποια ιδιότητα εργάστηκε στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσινγκτον διότι στο Κέντρο διαβεβαιώνουν σε γραπτή τους απάντηση ότι δεν τον γνωρίζουν!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Θάνος Δημάδης.

Στη συνέχεια με σχόλιό του κάτω από την ανάρτησή του γράφει πως «σε δήλωση του το CSIS λέει “We have looked into this and we could not locate a record of an affiliation with CSIS». Προσθέτουν ότι «though candidly our records aren’t perfect — records from years ago are unfortunately often incomplete”, και εξ ου ο κ. Κασσελάκης έχει υποχρέωση να δηλώσει ΠΟΤΕ και με ΠΟΙΑ ιδιότητα εργάστηκε στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών της Ουάσινγκτον όπως λεέι. Αν ήταν πραγματικά εργαζόμενός του αμερικανικού think tank, οφείλει να απαντήσει για να διασταυρωθεί τι είναι αληθές και τι ψευδές στο βιογραφικό του κ. Κασσελάκη».