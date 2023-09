Φοιτητές αυνανίστηκαν στη Βραζιλία: Αδιανόητο βίντεο

Το πανεπιστήμιο του Σάντο Αμάρο στη Βραζιλία απέβαλε αρκετούς φοιτητές μετά από πλάνα τους που έγιναν viral αυτή την εβδομάδα. Στις εικόνες, οι άνδρες φοιτητές από την ομάδα futsal φαίνονται να κάθονται στο περιθώριο και να παρακολουθούν την ομάδα βόλεϊ γυναικών με τα παντελόνια τους κατεβασμένα. Αφού η ομάδα κέρδισε το πρωτάθλημα βόλεϊ στο Πανεπιστήμιο Σάο Καμίλο, οι παίκτες εισέβαλαν στο γήπεδο και εμφανίστηκαν να αυνανίζονται ομαδικά, σύμφωνα με τη New York Post. Οι φοιτητές περιφέρονταν στο γυμναστήριο αγγίζοντας τα γεννητικά τους όργανα, ενώ όσοι βρίσκονταν στις κερκίδες παρακολουθούσαν με αηδία.

Το Πανεπιστήμιο του Σάο Καμίλο επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα αρχικά τον Απρίλιο, ωστόσο πλάνα από τη στιγμή έγιναν viral το Σαββατοκύριακο. Το Πανεπιστήμιο του Σάντο Αμάρο ανακοίνωσε ότι έξι φοιτητές αποβλήθηκαν αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν κατονόμασε τους φοιτητές. «Το Unisa, ένα ίδρυμα με περισσότερα από 55 χρόνια ιστορίας, αποκηρύσσει σθεναρά αυτού του είδους τη συμπεριφορά, εντελώς ανταγωνιστική προς την ιστορία και τις αξίες του», ανέφερε η σχολή σε ανακοίνωσή της.

6 university students expelled after ‘disgusting’ group masturbation celebration video goes viral https://t.co/hHZoVvjXYW pic.twitter.com/q9NdKxrJsg

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ρωτήθηκε σχετικά με το υλικό και το περιστατικό πριν από μια σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. «Ένα αηδιαστικό, απαράδεκτο επεισόδιο, η συμπεριφορά των νέων ανθρώπων που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο, οι οποίοι σκοπεύουν να γίνουν γιατροί και να φροντίζουν τους ανθρώπους», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Απορρίπτω σθεναρά αυτό που συνέβη. Είναι απαράδεκτο για τους μελλοντικούς γιατρούς να ενεργούν με τέτοια ασέβεια προς τις γυναίκες και την ευγένεια».

Το υπουργείο Γυναικών της Βραζιλίας καταδίκασε τις αηδιαστικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν και δήλωσε ότι τέτοιες στιγμές πρέπει να αντιμετωπίζονται από το νόμο. «Το σπάσιμο μιας μισογυνιστικής κουλτούρας αιώνων είναι ένα διαρκές έργο που απαιτεί μια προσεκτική ματιά σε όλα τα είδη βίας με βάση το φύλο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Συμπεριφορές όπως αυτή των φοιτητών ιατρικής στην Unisa δεν μπορούν ποτέ να εξομαλυνθούν – πρέπει να καταπολεμηθούν με την αυστηρότητα του νόμου». Η Αστυνομία του Σάο Πάολο έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

When your women’s volleyball team wins a championship game, at Santo Amaro University

And you’re a pack of male Brazilian medical students

What do you do

Well, rush the volleyball court and do a circle jerk

Of course~ pic.twitter.com/ZwczLBPq4J

— TruthInBytes (@bytesintruth) September 20, 2023