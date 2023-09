Λιβύη πώς εγινε το δυστύχημα: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το τροχαίο με τους πέντε νεκρούς Έλληνες

Στο πένθος παραμένει βυθισμένη ολόκληρη η χώρα λόγω του τραγικού τροχαίου στη Λιβύη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πέντε συμπατριώτες μας, μέλη ανθρωπιστικής αποστολής. Πρόκειται για 3 στρατιωτικούς και 2 διερμηνείς, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Λιβύη προκειμένου να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες της κακοκαιρίας Daniel, καθώς η χώρα της Β. Αφρικής χτυπήθηκε σφοδρά από τα έντονα φαινόμενα που άφησαν πίσω τους νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Η χώρα μας θρηνεί τους θανάτους του 28χρονου αλεξιπτωτιστή Γιώργου Βούλγαρη, με καταγωγή από την Καρδίτσα, της 40χρονης Εύης Ανδρεαδάκη, νοσηλεύτριας της Πολεμικής Αεροπορίας, με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης, της 46χρονης Γλυκερίας Μεμεκίδου, αντιπλοιάρχου του Πολεμικού Ναυτικού, και των παιδιών του προέδρου της ελληνικής κοινότητας, Κανάκη Μανδαλιού, Άντζελα και Φίλιπ, που μετείχαν στην αποστολή στη Λιβύη ως διερμηνείς.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Alpha, οι μαρτυρίες Ελλήνων επιζώντων, οι οποίοι επέβαιναν στο μοιραίο λεωφορείο, σοκάρουν. Όπως αποκαλύπτεται, οι πρώτες στιγμές μετά τη μετωπική σύγκρουση με το τζιπ ήταν εφιαλτικές. Οι πέντε Έλληνες απανθρακώθηκαν αμέσως. Ο οδηγός του λεωφορείου και ο Συνταγματάρχης, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, εκτινάχθηκαν από το παρμπρίζ και τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων έσπασαν τα τζάμια και κατάφεραν να βγουν, απεγκλωβίζοντας στη συνέχεια τους τραυματίες, αναφέρει ο Alpha. «Το τζιπ είχε χάσει τον έλεγχο. Ήρθε πάνω μας σαν τρελό», ανέφερε στο STAR, ένας από τους επιζώντες του δυστυχήματος.

Σημειώνεται ότι ένας τραυματίας έχει μείνει στη Βεγγάζη, καθώς φέρει πολλαπλά κατάγματα και δεν έχει καταστεί δυνατόν να επιστρέψει ακόμη στην Ελλάδα. Στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι 10 τραυματίες της ελληνικής αποστολής, εκ των οποίων οι τρεις είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσά τους, ο Συνταγματάρχης, ο οποίος φέρει πολλαπλά κατάγματα, με το πιο σοβαρό να είναι αυτό στη μέση του.

