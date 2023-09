Λιβύη ατύχημα – νεκροί Έλληνες: Η ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ για τα τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Tα ονόματα των τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Λιβύη ανακοίνωσε και επισήμως πλέον το ΓΕΕΘΑ. Αναφέρει στην ανακοίνωσή του: Σε συνέχεια ενημέρωσης που αφορά στον θανάσιμο τραυματισμό μελών της Ελληνικής Αποστολής Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην Λιβύη, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει ότι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός των σορών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που ενεπλάκησαν σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Κατόπιν ταυτοποίησης των σορών, διαπιστώθηκε ότι οι θανάσιμα τραυματισμένοι είναι:

Το ΓΕΕΘΑ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως.

Commander,🇬🇷 Navy Glykeria Memekidou (left).

Squadron Leader, 🇬🇷 Air Force Evangelia Andreadaki.

Sergeant Major,🇬🇷 Army (Special Parachute Unit – ETA) Georgios Voulgaris.

The fallen members of 🇬🇷 Armed Forces that so tragically lost their lives in Libya.

