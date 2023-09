Λιβύη ελληνική αποστολή: «Όλη η χώρα πενθεί», τόνισε ο Μητσοτάκης

Στο φρικτό τροχαίο με τους πέντε νεκρούς Έλληνες στη Λιβύη, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Είναι διπλά οδυνηρό να θρηνούμε ζωές που χάθηκαν σώζοντας ζωές», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «όλη η χώρα πενθεί».

«Είναι διπλά οδυνηρό να θρηνούμε ζωές που χάθηκαν σώζοντας ζωές. Και ταυτόχρονα να αγωνιούμε για την υγεία ανθρώπων μας, που θέλησαν να απαλύνουν την αγωνία άλλων ανθρώπων. Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που ταξίδεψαν στη Λιβύη για να βοηθήσουν μετά το χτύπημα της φύσης που πλήγωσε και τη δική μας χώρα. Σε ένα τραγικό δυστύχημα θρηνούμε, δυστυχώς, 5 μέλη της ελληνικής αποστολής. Ένα δράμα που συνέβη, ενώ εκτελούσαν το ευγενές καθήκον του ανθρωπισμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Όλη η χώρα πενθεί. Η σκέψη μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και στους 10 τραυματίες μας. Η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους».

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις 7 το πρωί, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας προσγειώθηκε, το C-130 με τα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας που τραυματίστηκαν στο τροχαίο στη Λιβύη το μεσημέρι της Κυριακής. Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν επτά άτομα, πέντε εκ των οποίων είναι Έλληνες (τρεις στρατιωτικούς και δύο διερμηνείς). Μάλιστα, τις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα και ένα C-27, το οποίο μεταφέρει τις πέντε σορούς. Οι πληροφορίες αρχικά ήταν συγκεχυμένες: το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας -το οποίο αρχικά έκανε λόγο για ελαφρά τραυματίες- αργότερα ανακοίνωσε ότι τρία μέλη της ελληνικής αποστολής έχασαν τη ζωή τους και δύο ήταν αγνοούμενα. Πληροφορίες ωστόσο που επικαλούνταν διεθνή ΜΜΕ από τη Λιβύη έκαναν λόγο για τέσσερις νεκρούς και επτά τραυματίες, ενώ σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, οι νεκροί είναι πέντε.

Χθες το βράδυ, ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε ότι, συνεπεία του «φρικτού», όπως το χαρακτήρισε, τροχαίου δυστυχήματος, 15 Έλληνες στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, 7 εκ των οποίων σοβαρά. Σε κρίσιμη κατάσταση είναι επίσης και δύο Λίβυοι, κατά πληροφορίες μεταφραστές που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Στο μεταξύ, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το φρικτό τροχαίο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Γνωρίζουμε μόνο ότι το λεωφορείο στο οποίο επέβαινε η αποστολή των 19 Ελλήνων στρατιωτικών, νοσηλευτών και διασωστών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια (φάρμακα, υγειονομικό υλικό και τρόφιμα) για τους πληγέντες της κακοκαιρίας Daniel στη Ντέρνα συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό. Το δυστύχημα έγινε στην τοπική οδό Μαράουα όταν το φορτηγό βρέθηκε -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και τα δύο οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες μετά από τη σφοδρότατη σύγκρουση. Στο μεταξύ, στην περιοχή επικρατεί χάος μετά το πέρασμα της καταιγίδας Daniel, η οποία άφησε εκατόμβη νεκρών.

Στη Derna, τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι από τις πλημμύρες πνίγηκαν τουλάχιστον 11.300 άνθρωποι, με τον δήμαρχο της πόλης να εκφράζει φόβους ότι ο αριθμός αυτός «θα τριπλασιαστεί» τις επόμενες ημέρες. Η άλλοτε πανέμορφη πόλη που πνίγηκε όταν έσπασαν δύο φράγματα λόγω της καταιγίδας, έχει μετατραπεί σε κόλαση επί γης, καθώς στους δρόμους υπάρχουν παντού πτώματα, με τις αρχές να τα θάβουν σε ομαδικούς τάφους υπό τον φόβο ασθενειών. Ανθρωπιστική βοήθεια από όλο τον κόσμο κατευθύνεται στην πόλη, με την Ελλάδα να είναι από τις πρώτες που έσπευσαν να συμπαρασταθούν και να συντρέξουν τον δοκιμαζόμενο λαό της Λιβύης, στέλνοντας 2 τόνους εφοδίων και ειδών πρώτης ανάγκης και 1 τόνο φαρμακευτικού υλικού καθώς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΕΕΘΑ.

Τη βαθύτατη οδύνη του και τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των πέντε Ελλήνων, τριών στρατιωτικών και δύο πολιτών, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Λιβύη εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του το πρωί της Δευτέρας. Παράλληλα ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε την κήρυξη τριήμερου πένθους στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την τραγωδία με τους πέντε Έλληνες νεκρούς στη Λιβύη.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023