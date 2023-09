Μωρό σε αποχέτευση Ινδία: Δραματικό περιστατικό – Αρουραίοι είχαν φάει τα χείλη και τα δάχτυλά του

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στην πόλη Νόιντα της Ινδίας όπου ένα νεογέννητο 5-6 ημερών βρέθηκε πεταμένο μέσα σε αποχέτευση.

Περαστικοί άκουσαν το κλάμα του ενώ έκπληκτοι παρατήρησαν ότι αρουραίοι είχαν φάει τα χείλη και τα δάχτυλά του. Αστυνομικοί μετέφεραν το αγοράκι στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί το φρόντισαν και σταθεροποίησαν την κατάστασή του.

Οι γονείς του νεογέννητου δεν έχουν ακόμη βρεθεί και ο λόγος της εγκατάλειψής του δεν έχει γνωστός.

#Noida : A 5-6 days old newborn baby was lying in the drain. The rats were scratching, had gnawed away at his lips and a toe. Passersby stopped after hearing the crying, Noida Phase 3 Police immediately got him admitted to the hospital. The #child is now out of danger. Why people… pic.twitter.com/HHfM4GV33k

