Πώς πλημμύρισε η Λιβύη: Σε μόλις 25″ ισοπεδώθηκε η Ντέρνα

Ένα τρομακτικό βίντεο καταγράφει πώς οι δρόμοι στην Ντέρνα της Λιβύης έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στη διάρκεια των πλημμυρών που έφερε η κακοκαιρία Daniel, με αποτέλεσμα να σπάσουν δύο φράγματα στα περίχωρα της πόλης-λιμανιού. Το βίντεο γυρίστηκε την περασμένη Δευτέρα και δείχνει τα ορμητικά νερά να κατακλύζουν την κοιλάδα Ντέρνα στην καρδιά της πόλης και κεντρικό δρόμο, σαρώνοντας ό,τι βρουν στο διάβα τους: κάπου 20 αυτοκίνητα και φερτές ύλες κυλώντας με ανατριχιαστικό θόρυβο προς τη θάλασσα. Στην αρχή του βίντεο επικρατεί σχετική ηρεμία, αλλά μετά από μόλις 25 δευτερόλεπτα εμφανίζονται στις εικόνες τα οχήματα να παρασύρονται από τα νερά. Ο δήμαρχος της πόλης της Ανατολικής Λιβύης προειδοποίησε χθες ότι ο αριθμός των νεκρών από τις πρωτοφανείς πλημμύρες ενδέχεται να φθάσει τις 20.000.

New video shows how it took just seconds for a street in Libya’s Derna to turn into a river.

So far, more than 11,000 people are confirmed dead in Derna alone. Thousands more are still missing. pic.twitter.com/WlGvXZs6hG

— BNO News Live (@BNODesk) September 15, 2023