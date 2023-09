Καντίροφ υγεία: Ο ηγέτης της Τσετσενίας βρίσκεται σε κώμα σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές

Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, βρίσκεται σε κώμα σύμφωνα με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες (GRU). Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν ξένα μέσα αλλά και τα ουκρανικά ΜΜΕ ο εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου, Andriy Yusov, δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του Καντίροφ επιδεινώθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο όλα δείχνουν ότι η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του δεν οφείλεται σε κάποιον τραυματισμό αλλά πιθανότατα σε προϋπάρχουσες ασθένειες.

Kadyrov is in critical condition

A representative of the Main Intelligence Directorate of Ukraine, Andrei Yusov, said that Kadyrov’s illnesses worsened, which led to a critical condition.

"The information is confirmed from various sources in medical and political circles.

