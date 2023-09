Μάρεϊ γιαγιά: «Αυτό είναι για σένα»

Με δάκρυα στα μάτια, ο Άντι Μάρεϊ αφιέρωσε τη νίκη του στο Davis Cup στη γιαγιά του Έλεν, αφού αποκάλυψε ότι έχασε την κηδεία της επειδή ήταν την ίδια μέρα με τον αγώνα του. Ο 36χρονος Βρετανός ξεπέρασε το εμπόδιο του Λεάντρο Ριέντι με 6-7 (7-9) 6-4 6-4 6-4 πριν πει στο κοινό ότι την Παρασκευή ήταν η κηδεία της γιαγιάς του. Κατακλυζόμενος από συγκίνηση, ο Μάρεϊ είπε: «Λυπάμαι για την οικογένειά μου που δεν μπορώ να είμαι εκεί. Γιαγιά, αυτό είναι για σένα».

Andy Murray broke down in tears during his on court interview at the Davis Cup.

His grandmother’s funeral was today in Scotland. 💔

Send your thoughts & prayers to Andy and his family. 🙏🏼 pic.twitter.com/3xVZYKXYfZ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 15, 2023