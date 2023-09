Ακτινίδιο και ύπνος: Πώς μπορεί αυτό το φρούτο να σε κάνει να κοιμηθείς σαν πουλάκι

Η κατανάλωση του ακτινίδιου μία ώρα πριν τον ύπνο βοηθά στην καταπολέμηση της αϋπνίας, όπως έχουν διαπιστώσει ερευνητές. Αυτό το φρούτο είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και έχει μόνο 42 θερμίδες. Οι επιδράσεις του ακτινιδίου που ενισχύουν τον ύπνο αποδίδονται πολλές φορές στη σεροτονίνη, ένα νευροδιαβιβαστή του εγκεφάλου που φαίνεται ότι συμβάλλει στη ρύθμιση του κύκλου του ύπνου.

Το ακτινίδιο περιέχει στη σύνθεση του υψηλά ποσοστά σεροτονίνης, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Έρευνα έδειξε ότι όταν καταναλώνουμε 2 ακτινίδια μία ώρα πριν τον ύπνο βελτιώνουμε την ποιότητα και την διάρκεια του ύπνου μας.

Ειδικότερα, σε μια μελέτη 4 εβδομάδων, 24 ενήλικες κατανάλωναν δύο ακτινίδια μία ώρα πριν πάνε για ύπνο κάθε βράδυ. Στο τέλος της μελέτης, οι συμμετέχοντες αποκοιμήθηκαν 42% πιο γρήγορα από ότι όταν δεν έφαγαν τίποτα πριν τον ύπνο. Επιπλέον, η ικανότητά τους να κοιμούνται όλη τη νύχτα χωρίς να ξυπνούν βελτιώθηκε κατά 5%, ενώ ο συνολικός χρόνος ύπνου τους αυξήθηκε κατά 13%.

Η θρεπτική αξία του ακτινίδιου

Το ακτινίδιο έχει χαμηλή θερμιδική αξία καθώς ένα μέτριο ακτινίδιο αποδίδει 42 θερμίδες. Είναι πλούσιο σε νερό, βιταμίνες και μέταλλα, συγκεκριμένα σε βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, φολικό οξύ, κάλιο, μαγνήσιο και φώσφορο. Επίσης, περιέχει πολλές φυτικές ίνες, οι οποίες δρουν αποτελεσματικά κατά της δυσκοιλιότητας.

Είναι επίσης εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α, αλλά και βιταμίνης Ε, που είναι απαραίτητες για λαμπερή και υγιή επιδερμίδα, καθώς επιβραδύνουν την διαδικασία της γήρανσης και προστατεύουν τα κύτταρα από φθορές. Μάλιστα, το ακτινίδιο έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Μην ξεχνάτε ότι η βιταμίνη C συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής του κολλαγόνου, το οποίο βοηθά στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος. Η κατανάλωση ενός και μόνο ακτινιδίου, μπορεί να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες μας στην βιταμίνη C. Επιπλέον, η βιταμίνη αυτή που περιέχει το ακτινίδιο, βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου.