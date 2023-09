Πούτιν – Κιμ Γιονγκ Ουν συνάντηση: «Έγινε τη σωστή στιγμή και ήταν εποικοδομητική» λέει το Κρεμλίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δέχθηκε με χαρά» την πρόσκληση του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν να επισκεφθεί τη χώρα του, δήλωσε το Κρεμλίνο, μετά τη σπάνια συνάντηση κορυφής που είχαν οι δύο άνδρες στη ρωσική Άπω Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η επίσκεψη του Κιμ στη Ρωσία θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν έχει τώρα επιστρέψει στη Μόσχα από την Άπω Ανατολή, όπου ξενάγησε τον Κιμ στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις διαστημικών εκτοξεύσεων της Ρωσίας. Ο Πεσκόφ ανέφερε για τη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Πούτιν και του Κιμ πως «έγινε τη σωστή στιγμή και ήταν χρήσιμη και εποικοδομητική» και πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις σχέσεις της με την Πιονγκγιάνγκ. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα τον Οκτώβριο.

This was reported by the North Korean Central News Agency. pic.twitter.com/S5jClIxtRH

Μέλη της ασφάλειας του Βορειοκορεάτη ηγέτη αφιέρωσαν αρκετά λεπτά για να απολυμάνουν την καρέκλα στην οποία κάθισε ο Κιμ κατά τη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο, όπως ανέφερε η εφημερίδα Kommersant. Σε απόσπασμα βίντεο που δημοσιοποίησε η εφημερίδα φαίνεται μέλος της ασφάλειας της Βόρειας Κορέας, με λευκά γάντια, να σκουπίζει προσεκτικά τη μαύρη καρέκλα του Κιμ και να ψεκάζει με μια αδιευκρίνιστη ουσία. Ο Βορειοκορεάτης ψέκασε και σκούπισε το κάθισμα, τα μπράτσα και τα πόδια της καρέκλας ακόμα και την περιοχή γύρω από αυτή, ενώ σωματοφύλακας του Κρεμλίνου παρακολουθούσε, μάλλον σαστισμένος. Στη συνέχεια άλλος Βορειοκορεάτης φρουρός έδωσε κάποιου είδους διαταγής στον άνδρα που έκανε την απολύμανση. Δεν είναι σαφές τι αφορούσε η διαταγή αυτή.

Reportedly, these are preparations to make sure that the chair Kim Jong Un would sit on is in the best possible condition. pic.twitter.com/xDsr9P7lG7

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 13, 2023