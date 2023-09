“Η ανεργία πρέπει να αυξηθεί”: Σάλος με δηλώσεις εκατομμυριούχου

Ένας πολυεκατομμυριούχος εργολάβος ακινήτων από την Αυστραλία προκάλεσε σάλο επειδή είπε ότι πρέπει να αυξηθεί η ανεργία στο 50%, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι εργαζόμενοι έγιναν «αλαζόνες» κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Gurner, Tim Gurner, δήλωσε σε διοργάνωση της Australian Financial Review ότι η παραγωγικότητα έπεσε κατακόρυφα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς «οι άνθρωποι αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν πραγματικά να δουλεύουν τόσο πολύ».

«Πρέπει να δούμε πόνο στην οικονομία», δήλωσε την Τρίτη, στοχεύοντας ιδιαίτερα στα ποσοστά εργασίας των εργατών στον τομέα των κατασκευών μετά την πανδημία Covid. «Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους ότι εργάζονται για τον εργοδότη και όχι το αντίθετο». Τα σχόλια έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις. «Υπενθυμίζουμε ότι οι μεγάλοι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν εκτοξεύσει τις δικές τους αμοιβές στα ύψη τόσο πολύ, ώστε η αναλογία των αμοιβών τους προς τις αμοιβές των εργαζομένων να είναι πλέον σε μερικά από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ», έγραψε η Δημοκρατική βουλευτής Alexandria Ocasio-Cortez στο X.

Property developer and CEO Tim Gurner: “We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40, 50 percent in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around.” pic.twitter.com/la3ibCDCsp

