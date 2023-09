Πούτιν – Κιμ Γιονγκ Ουν συνάντηση: «Υποστηρίζω την ιερή μάχη σας με τη Δύση», λέει ο Βορειοκορεάτης ηγέτης

Οι διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν άρχισαν σήμερα στο κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι, στην ανατολική Ρωσία, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Σύμφωνα με το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι συνομιλίες διεξάγονται στην αίθουσα διαπραγματεύσεων του κοσμοδρομίου παρουσία αντιπροσωπειών των δύο χωρών, ενώ διευκρινίζεται πως στις συνομιλίες συμμετέχει και ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού. Ο Κιμ είπε στον Πούτιν πως η Ρωσία διεξάγει έναν ιερό πόλεμο με τη Δύση και ότι οι δύο χώρες θα δώσουν μαζί τη μάχη εναντίον του ιμπεριαλισμού. «Η Ρωσία διεξάγει μια ιερή μάχη για να προστατεύσει την κυριαρχία της και την ασφάλειά της… εναντίον των ηγεμονικών δυνάμεων», δήλωσε ο Κιμ στον Πούτιν μέσω διερμηνέα.

«Θα υποστηρίζουμε πάντα τις αποφάσεις του προέδρου Πούτιν και της ρωσικής ηγεσίας… και θα είμαστε μαζί στη μάχη εναντίον του ιμπεριαλισμού». Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο Πούτιν υποσχέθηκε να βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα να κατασκευάσει δορυφόρους και ξενάγησε τον Κιμ στην πιο σύγχρονη εγκατάσταση διαστημικών εκτοξεύσεων της Ρωσίας. Ο Κιμ έφθασε σιδηροδρομικώς στο κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα δάση της ανατολικής Ρωσίας, όχι μακριά από τα σύνορα με την Κίνα, αφού πέρασε τα σύνορα με τη Ρωσία νωρίς χθες, Τρίτη, το πρωί. Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν, αν η Ρωσία θα βοηθήσει τον Κιμ να κατασκευάσει δορυφόρους, ο Πούτιν απάντησε: «Γι’ αυτό ήρθαμε εδώ. Ο ηγέτης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την πυραυλική μηχανική· προσπαθούν κι αυτοί να αναπτύξουν το διαστημικό τους πρόγραμμα».

North Korean leader Kim Jong-un met President Vladimir Putin in Russia for a rare summit. The two leaders were seen at the Russian spaceport, Vostochny Cosmodrome, where they examined rockets

