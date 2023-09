Ντέμι Λοβάτο σχέσεις: Μετάνιωσα που έβγαινα με μεγαλύτερους άνδρες, είναι αηδιαστικό

Η Ντέμι Λοβάτο έδωσε συνέντευξη και μίλησε για την προσωπική της ζωή, αλλά και τα προβλήματα που είχε στο παρελθόν με τον πατέρα της και τα οποία την έκαναν να αναζητά σχέσεις με πολύ μεγαλύτερούς της άνδρες. Η τραγουδίστρια μίλησε στο «The Howard Stern Show» και αναφέρθηκε σε δεσμούς που είχε κάνει στο παρελθόν, με άνδρες που της «έριχναν» αρκετά χρόνια. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γούιλμερ Βαλντεράμα, ο οποίος την περνούσε 13 χρόνια. «Μπορώ να πω πια με σιγουριά ότι δεν έχω πλέον μέσα μου όλα αυτά τα θέματα που είχα με τον μπαμπά μου», είπε χαρακτηριστικά η 31χρονη. Κοιτώντας πίσω κι αναλογιζόμενη τις σχέσεις που έκανε, δήλωσε πως θεωρεί πλέον «αηδιαστικό» να είναι με έναν άνδρα, με τον οποίο έχει μεγάλη διαφορά ηλικίας.

