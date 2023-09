Τζαβέλλας Ατρόμητος: Ανακοινώθηκε ο παίκτης, δείτε το tweet

Παίκτης του Ατρόμητου με κάθε επισημότητα είναι απ’ το βράδυ της Δευτέρας (11/9) ο Γιώργος Τζαβέλλας. Η ομάδα του Περιστερίου ανακοίνωσε την απόκτησή του με τον πολύπειρο διεθνή αμυντικό να στέκεται στις δηλώσεις του, στον τρόπο με τον οποίο τον προσέγγισαν οι «κυανόλευκοι» και τον οδήγησε στην απόφασή του, παρά το γεγονός πως είχε δεχθεί προσεγγίσεις απ’ τον Βόλο και την Κηφισιά.

«Παίκτης της ομάδας μας ο Γιώργος Τζαβέλλας. Η ΠΑΕ Ατρόμητος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τζαβέλλα. Ο Γιώργος Τζαβέλλας (26/11/87) αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και έχει καταγράψει 49 συμμετοχές με την Εθνική μας ομάδα, σκοράροντας και τρία γκολ. Άρχισε την καριέρα του από τη Δόξα Βύρωνα και την Τερψιθέα, με την Κέρκυρα να του δίνει την ευκαιρία για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του το 2006. Τον Ιανουάριο του 2008 τον απέκτησε ο Πανιώνιος και μέσω των εμφανίσεών του μετακόμισε στην Bundesliga και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης το καλοκαίρι του 2010.

Τον Ιανουάριο του 2012 μεταγράφηκε στη Μονακό και τη Ligue 1, από την οποία αποχώρησε το 2013 ώστε να επαναπατριστεί για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Στους Θεσσαλονικείς παρέμεινε μέχρι το 2017, όταν μεταγράφηκε στην Αλάνιασπορ με την οποία πραγματοποίησε 140 συμμετοχές και το 2021 επέστρεψε στην Ελλάδα για την ΑΕΚ». Με την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Γιώργος Τζαβέλλας που επέλεξε και πήρε το νούμερο «33», πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε αυτό που ήθελα πραγματικά εξ αρχής και είμαι στον Ατρόμητο. Είναι μια ομάδα που παρέχει τα πάντα στους ποδοσφαιριστές της.

✍️ Giorgos Tzavellas has signed for Atromitos on deadline day in Greece pic.twitter.com/aDw1Rurcgz

— Hellas Football (@HellasFooty) September 11, 2023