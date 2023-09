Μαρόκο σεισμός: Συγκλονιστικό βίντεο, βρήκαν νεογέννητο στα συντρίμμια

Ένα συγκλονιστικό βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον μεγάλο σεισμό των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος έπληξε το Μαρόκο την Παρασκευή.Στις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, διασώστες και πολίτες οι οποίοι σκάβουν τα συντρίμμια εντοπίζουν ένα νεογέννητο κοριτσάκι να είναι ζωντανό μέσα στα χώματα και τα μπάζα και καταφέρνουν να το ανασύρουν.

Την ίδια ώρα, σοκαριστικός είναι ο απολογισμός του καταστροφικού σεισμού που σάρωσε το Μαρόκο, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα οι νεκροί ανέρχονται σε 2.497 ενώ οι τραυματίες σε 2.476. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει την περιοχή εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ανέφερε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ενώ σεισμοί αυτού του μεγέθους εκεί είναι «ασυνήθιστοι αλλά όχι απροσδόκητοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κανένας με μέγεθος μεγαλύτερο από 6 δεν έχει καταγραφεί από το 1900.

A newborn baby was found under rubble in Morocco after the earthquake. #Morroco #moroccoearthquake #earthquake #mondaythoughts pic.twitter.com/MJZCwmAaAo

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 47 μίλια νοτιοανατολικά του Μαρακές σε βάθος περίπου 11 μιλίων, γεγονός που τον κατατάσσει στην κατηγορία των ρηχών σεισμών, ενός τύπου που τείνει να είναι πιο καταστροφικός. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι στο Μαρακές και τα περίχωρά του έχουν πληγεί από την καταστροφή, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι από τις φτωχότερες στο Μαρόκο, με ορισμένα σπίτια να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, ακόμη και σε καλύτερες εποχές. «Η πραγματικότητα είναι ότι από τη στιγμή που βγαίνεις από το Μαρακές, οι άνθρωποι ζουν ουσιαστικά σαν να έχουν επιστρέψει στον Μεσαίωνα, λόγω της απουσίας του κράτους», δήλωσε η Samia Errazzouki, ειδικός στην ιστορία και τη διακυβέρνηση του Μαρόκου στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

Many in Marrakech sleep outdoors for second night

Families in Marrakech huddled into the early hours of Sunday, spending a second night on the streets as Morocco’s deadliest earthquake in more than half a century left many fearing their homes were no longer safe to return to.… pic.twitter.com/cuaFqMIj8M

— Emeka Gift Official (@EmekaGift100) September 11, 2023