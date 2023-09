Καυτερά πατατάκια – θάνατος: Τραγική κατάληξη για 14χρονο

Τραγική κατάληξη είχε η απόφαση ενός εφήβου να συμμετάσχει σε μία διαδικτυακή πρόκληση, καταναλώντας ένα πολύ καυτερό πατατάκι, το οποίο τελικά του στοίχισε τη ζωή. Σύμφωνα με το CBS News, ο 14χρονος Harris Wolobah συμμετείχε στο «one chip challenge» που περιλαμβάνει την κατανάλωση ενός πικάντικου τσιπ, το οποίο περιέχει τις καυτερές πιπεριές Carolina Reaper και Naga Viper, τις πιο δυνατές του είδους, που αγαπούν κυρίως οι λάτρεις του chilli και των εξαιρετικά δυνατών γεύσεων.

Η μητέρα του νεαρού ανέφερε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τη νοσοκόμα του σχολείου και της είπαν ότι ο γιος της λιποθύμησε, όταν έφαγε το πατατάκι. Στη συνέχεια μετέφεραν τον Harris σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, δήλωσε η μητέρα σε τοπικά μέσα. Ο πατέρας του επισήμανε πως το παιδί «δεν είχε καμία αλλεργία». Τα αποτελέσματα της νεκροψίας του αναμένονται από χτες, με την αιτία θανάτου του να μην έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

While the investigation into the cause of the teenager’s death in Worcester continues, the Worcester County District Attorney’s Office would like to remind parents to research and discuss with your children about the one-chip challenge.

