Πάπας Φραγκίσκος – Σιλβέστερ Σταλόνε: “Μποξ” στο… Βατικανό

Ο Πάπας Φραγκίσκος έπαιξε… μποξ με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, σε συνάντηση που είχε σήμερα με τον σταρ του «Ρόκι» στο Βατικανό. Όταν τον σύστησαν στον Σταλόνε και την οικογένειά του, ο ποντίφικας σχολίασε ότι του άρεσαν πολύ οι ταινίες του ηθοποιού. Χαμογελώντας, ο Σταλόνε σήκωσε τις γροθιές του και πήρε θέση «επίθεσης», λέγοντας «έτοιμος, ας πυγμαχήσουμε».

Ο 86χρονος Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει μετακινείται με τη βοήθεια μπαστουνιού, έριξε μια γροθιά με το αριστερό του χέρι, με τον ηθοποιό να τον χειροκροτεί για την προσπάθειά του.

Ο Σταλόνε, που είναι 77 ετών και κατάγεται από την Ιταλία, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με τη σειρά ταινιών στις οποίες υποδυόταν τον φανταστικό μποξέρ «Ρόκι Μπαλμπόα».

“Ready? We box!” Sylvester Stallone jokingly raises his fists to Pope Francis after the pontiff tells the ‘Rocky’ star he grew up with his movies. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/WAhocnlHiQ

— ABC News (@ABC) September 8, 2023