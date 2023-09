Μετανάστες Νέα Υόρκη: Προειδοποίηση του δημάρχου Έρικ Άνταμς

Η μεταναστευτική κρίση «θα καταστρέψει τη Νέα Υόρκη», κατήγγειλε ο Έρικ Άνταμς Δημοκρατικός δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς στην πόλη συρρέουν κάθε μήνα περισσότεροι από 10.000 νέοι οικονομικοί μετανάστες και αιτούντες άσυλο, δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. «Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, του οποίου δεν έβλεπα τη λύση. Σε αυτό δεν βλέπω τη λύση», δήλωσε την Τετάρτη το βράδυ ο Άνταμς.

Σε διάστημα ενάμισι χρόνου περισσότεροι από 110.000 μετανάστες έφτασαν στη Νέα Υόρκη, μια πόλη με 8,5 εκατ. κατοίκους. Κάποιους από αυτούς τους έστειλαν από πολιτείες στα σύνορα με το Μεξικό Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες, οι οποίοι ναυλώνουν λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε προπύργια των Δημοκρατικών, όπως η Νέα Υόρκη, η Ουάσινγκτον και το Λος Άντζελες.

NYC Mayor Eric Adams expIodes:

The migrants will “destroy New York City” and “everyone will be impacted” pic.twitter.com/R74LydILrR

— End Wokeness (@EndWokeness) September 7, 2023