CEO Ryanair – τάρτες: Μία… γλυκιά υποδοχή στον Μάικλ Ο’Λίρι

Μία… γλυκιά υποδοχή με τάρτα στο πρόσωπο επεφύλαξαν δύο ακτιβίστριες για το περιβάλλον στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι, έξω από την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος, δεν αντέδρασε και γέλασε με το περιστατικό, «συγχαίροντας» τις δύο ακτιβίστριες για την ενέργειά τους. Σε βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα φαίνεται μία εκ των γυναικων να τον πλησιάζει και να του λέει «καλώς ήρθες στο Βέλγιο», προτού του πετάξει την τάρτα στο πρόσωπο. Έπειτα, μία δεύτερη γυναίκα, φέρεται να φώναξε «σταματήστε τη ρύπανση των αεροπλάνων σας» και του πέταξε κι άλλη τάρτα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το Sky News, οι γυναίκες μετά το περιστατικό, αποχώρησαν, ενώ, ο ίδιος προσπάθησε να αστειευτεί, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Αγαπώ τις τάρτες με κρέμα, είναι οι αγαπημένες μου». Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο Ο’Λίρι, ετοιμαζόταν να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και να παραδώσει ψήφισμα στην πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Ryanair CEO Michael O’Leary was hit with a pie by environmental activists during a press conference in Brussels.

The activists can be heard shouting “stop the pollution” before throwing the cake at O’Learyhttps://t.co/AYlfWbXGlu pic.twitter.com/s5s4DnU2O6

