Βετεράνος πολέμου του Βιετνάμ: Ο Μπάιντεν απένειμε το μετάλλιο της τιμής σε 81χρονο

Ο Τζο Μπάιντεν απένειμε χθες Τρίτη την υψηλότερη στρατιωτική διάκριση σε πρώην πιλότο επιθετικού ελικοπτέρου του αμερικανικού στρατού που έσωσε τέσσερις στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, μερικά 24ωρα προτού ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ ταξιδέψει στο Ανόι. Ο Λάρι Τέιλορ, 81 ετών, αψήφησε τα εχθρικά πυρά για να σώσει ομάδα στρατιωτών παγιδευμένων κοντά στη Σαϊγκόν –τη σημερινή Πόλη Χο Τσι Μινχ– από δυνάμεις των Βιετκόνγκ τη 18η Ιουνίου 1968. «Αυτό είναι θάρρος, αυτή είναι η χώρα μας στα καλύτερά της», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο, περνώντας το παράσημο στον λαιμό του σμηναγού εν αποστρατεία.

The Medal of Honor is our nation’s oldest and highest recognition for valor.

Today, it goes to Captain Larry L. Taylor, an American who did everything in his power to answer the call of duty – who risked his own life to save the lives of others in need.

— President Biden (@POTUS) September 6, 2023