Μπλίνκεν Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ

Στο Κίεβο έφθασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν σε μια επίδειξη της υποστήριξης της Ουάσιγκτον στην Ουκρανία, ο στρατός της οποίας συνεχίζει την αντεπίθεση κατά των οχυρωμένων Ρώσων εισβολέων. Ο Μπλίνκεν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι, τον πρωθυπουργό και τον Ουκρανό ομόλογό του καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν αρχίσει να σημειώνουν κάποιες νίκες στην πολύμηνη εκστρατεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ταξίδι του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη αποτελεί έναν ενδιάμεσο σταθμό προς τη σύνοδο κορυφής της G-20 στην Ινδία, όπου ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας θα είναι η ρωσική εισβολή, παρά την απουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ο Μπλίνκεν αναμένεται να ανακοινώσει νέα αμερικανική οικονομική βοήθεια ύψους άνω του ενός δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία, ενώ θα ενημερωθεί από τους Ουκρανούς αξιωματούχους για τη συνεχιζόμενη αντεπίθεση και τι χρειάζονται για να αναζωογονήσουν την οικονομία τους, σύμφωνα με όσα ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δημοσιογράφο που συνοδεύει τον Αμερικανό ΥΠ ΕΞ στο ταξίδι. Πρόκειται για την τέταρτη επίσκεψη του Μπλίνκεν στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου. Σε προηγούμενα ταξίδια του πέρυσι στο Κίεβο οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες δεσμεύσεις ή λεπτομέρειες, με τη συνολική αμερικανική βοήθεια για την ασφάλεια της Ουκρανίας να φθάνει τα 43,1 δισ. δολάρια από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Two important visitors to #Kyiv today.

U.S. Secretary of State Anthony Blinken’s train carriageway look a touch nicer than the ones I use😂

He soon met Patron, the now famous Jack Russell terrier.

Mr Blinken is expected to announce more aid for #Ukraine. pic.twitter.com/bf6hBEqfFJ

— Tim White (@TWMCLtd) September 6, 2023