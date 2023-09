Σκιάθος κακοκαιρία Ντάνιελ: Δίχως ρεύμα και νερό το νησί – «Εξαφανίστηκε» το λιμάνι

Δραματική είναι η κατάσταση από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel και στις Σποράδες. Η Σκιάθος, έχει μείνει χωρίς νερό και ρεύμα, όπως ανέφερε ο ξενοδόχος, Άρης Δερβένης. Στη Σκιάθο έχουν σημειωθεί πλημμύρες σπιτιών και καταστημάτων, ενώ σοβαρές είναι οι ζημιές στις υποδομές. Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας έχει κάνει αίτημα να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή η Πυροσβεστική έχει δεχθεί 109 κλήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 20 αντλήσεις υδάτων και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 20 άτομα. Σε βίντεο που αναρτούνται στα social media φαίνεται πως το λιμάνι έχει «πνιγεί» στα λασπόνερα, ενώ πλέον παρότι δεν υπάρχει έντονη βροχόπτωση, επικρατούν πολύ ισχυροί ανέμοι.

Μία περιπέτεια δίχως τέλος ζούνε οι 384 επιβάτες και του Ε/Ο πλοίου Super star της ναυτιλιακής εταιρείας Sea Jets, το οποίο ξεκίνησε χθες το απόγευμα από το λιμάνι της Σκιάθου με προορισμό τον Βόλο, όμως λόγω μηχανικής βλάβης έπλεε με χαμηλή ταχύτητα. Το παράδοξο είναι ότι το πλοίο δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του και βρίσκεται αρόδου, μερικά μίλια έξω από το λιμάνι του Βόλου. Το πλοίο ταξίδευε χθες το βράδυ με ανέμους που έπνεαν ισχυροί έως 7 μποφόρ με 53 άτομα πλήρωμα. Εκατοντάδες είναι τα παράπονα των επιβατών που παραμένουν εδώ και 12 ώρες εγκλωβισμένοι στο πλοίο. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι που το πλοίο δεν μπαίνει στο λιμάνι.

Η κακοκαιρία δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τις μεταφορές, με τους τουρίστες που βρίσκονται στο νησί και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν να είναι σε… δραματική κατάσταση. Βρετανός τουρίστας που βρίσκεται πάνω από 12 ώρες στο αεροδρόμιο αναμένοντας πότε θα καταφέρει το αεροπλάνο του να απογειωθεί, μεταφέρει τις εικόνες που επικρατούν. Τουρίστες έχουν φτιάξει… κατασκήνωση μέσα στο αεροδρόμιο προσπαθώντας να κοιμηθούν. Άλλοι έχουν ξαπλώσει στην κορδέλα για τις βαλίτσες, ενώ μερικοί έχουν στήσει «πηγαδάκια» σκοτώνοντας την ώρα τους μέχρι να καταφέρουν να φύγουν. «Φρικτές σκηνές. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο, είμαστε κλειδωμένοι εδώ και πάνω από 12 ώρες και δεν υπάρχουν πτήσεις μέχρι την Πέμπτη. Είναι σουρεαλιστικό», γράφει ο Βρετανός. Ενώ, ο ίδιος σε σχόλιο του γράφει: «Οι δρόμοι είναι κλειστοί και το ρεύμα έχει διακοπεί στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Υπάρχουν τρόφιμα και νερό στο αεροδρόμιο. Ίσως φύγουν πτήσεις την Πέμπτη. Η βροχή σταμάτησε αλλά φυσάει θύελλα τώρα».

Horrendous scenes. We’re currently in the airport, been locked in for over 12hrs and no flights out until Thursday. It’s surreal #skiathosflood #skiathos #skiathosairport https://t.co/WyNO917nQ5 pic.twitter.com/fc5AIJgkuh

— andrew callaghan (@studiocallaghan) September 5, 2023