Μαδρίτη πλημμύρες: Πρωτοφανείς εικόνες, “βούλιαξε” ακόμα και το μετρό στη Μαδρίτη

Τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί και τρεις οι αγνοούμενοι από τις ισχυρές καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας στην κεντρική Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών. Η κακοκαιρία μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, ενώ πλημμύρες καταγράφηκαν ακόμα και στο μετρό της Μαδρίτης, με τις εικόνες να είναι απίστευτες. Αρκετές γραμμές του μετρό έκλεισαν στο κέντρο της πρωτεύουσας νωρίς σήμερα, αλλά η κυκλοφορία στην πλειονότητά τους αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα. Ελικόπτερα κλήθηκαν σε διάσωση ανθρώπων που είχαν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους στην περιοχή του Τολέδο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στην ευρύτερη περιοχή κατεγράφη ρεκόρ βροχόπτωσης.

🇪🇸Spain Hit by Hurricane Dana and Severe Flooding

Hurricane Dana and relentless torrential downpours have caused extensive flooding in Spain. The subway system in #Madrid has been inundated.

Residents in the capital and the Mancha Alta de Toledo district have been strongly… pic.twitter.com/geA3qdTsDk

— FlashFactsHub (@FlashFactsHub) September 4, 2023