Ξυλοδαρμός – μετρό Νέα Υόρκη: Άνδρας χτυπάει με μανία με μπαστούνι 60χρονη

Συγκλονίζει το βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να ξυλοκοπεί με μπαστούνι μια 60χρονη γυναίκα σε σταθμό του μετρό του Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη. Η άτυχη γυναίκα δέχεται περισσότερα από 50 χτυπήματα σε όλο της το σώμα ενώ είναι πεσμένη στο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της, με τον άνδρα να συνεχίζει να την χτυπάει ακόμα και αναίσθητη. Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή τα ξημερώματα (τοπική ώρα), ενώ στο βίντεο διάρκειας δύο λεπτών ο άγνωστος άνδρας αφού επιτίθεται στη γυναίκα αρχικά με μια ομπρέλα στη συνέχεια καταφέρνει να της πάρει το ξύλινο μπαστούνι της, το οποίο και χρησιμοποιεί πάνω της με μεγάλη βιαιότητα, μέχρι που καταφέρνει να το σπάσει πάνω της.

Η 60χρονη μετά από αρκετά χτυπήματα μένει ακίνητη στο έδαφος για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι που ο δράστης αρχίζει να την κλωτσάει. Όση ώρα η γυναίκα δέχεται την επίθεση κανένας εργαζόμενος του μετρό ή επιβάτης δεν παρεμβαίνει ούτε προσπαθεί να σταματήσει τον ξυλοδαρμό.

This poor woman was beaten by a homeless man within a subway station for an entire two minutes with no intervention. The stuff of nightmares.

