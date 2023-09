Μέγκαν Μαρκλ – Μπιγιονσέ: Η Δούκισσα χόρευε στη συναυλία, ο Χάρι δίπλα της εκνευρισμένος

Σίγουρα δεν πέρασαν την ωραιότερη βραδιά της ζωής τους μαζί, μιας και ενώ η Μέγκαν Μαρκλ έδειξε να το διασκεδάζει ιδιαίτερα, ο πρίγκιπας Χάρι δεν έμοιαζε και πολύ χαρούμενος. Σε μια σπάνια κοινή δημόσια έξοδό τους, Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι, μαζί με την μητέρα της ηθοποιού πήγαν στη συναυλία Renaissance της Beyoncé στο SoFi Stadium στο Λος Άντζελες. Η Mέγκαν Μαρκλ εθεάθη να χορεύει όλη τη νύχτα στην περιοδεία Renaissance της Beyoncé στην Καλιφόρνια το βράδυ της Παρασκευής – αλλά ο πρίγκιπας Χάρι δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται, καθώς κοιτούσε το τηλέφωνό του, ενώ το πάρτι γύρω του συνεχιζόταν.

Ο πρίγκιπας Χάρι έδειχνε σκυθρωπός και αδιάφορος στο πριβέ θεωρείο που βρισκόταν μαζί με την εντυπωσιακή Μέγκαν και την μητέρα της Ντόρια. Μάλιστα τόσο η Μέγκαν Μαρκλ, όσο και η μητέρα της αλλά και μια ακόμη γυναίκα που ήταν στην παρέα τους είχαν εναρμονιστεί με το αίτημα της Beyoncé, όσοι προσέλθουν στη συναυλία, να ντυθούν στα ασημί. Τόσο η Μέγκαν Μαρκλ όσο και η μητέρα της το καταδιασκέδασαν χορεύοντας στα θεωρεία. Ο Χάρι ωστόσο εθεάθη με τα χέρια στις τσέπες του ή κολλημένα στο τηλέφωνό του και με έκφραση στο πρόσωπό του που δεν αποκάλυπτε ότι περνά καλά.

They dress him up to make sure he’s matching the girl gang, then they drag him along to their events to boost their publicity

Where are Harry’s male friends?

Does he look like he’s having fun?

This guy is completely owned by Meghan Markle – he can’t say “no” to her

Very… pic.twitter.com/29uKjslCz6

— The Centerview (@centerviewnews) September 2, 2023