Η Ουκρανία λέει ότι καταρρίφθηκαν 22 από τα 25 ρωσικά drones

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι τις πρώτες πρωινές καταρρίφθηκαν 22 ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι στην περιφέρεια της Οδησσού (νότια). «Τη νύχτα της [2ης προς] 3η Σεπτεμβρίου 2023, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής εξαπέλυσαν κύματα επιθέσεων με drones ‘Shahed 136/131’ από τα νότια και τα νοτιοανατολικά», ανέφερε η ουκρανική ΠΑ μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως καταρρίφθηκαν τα 22 από τα συνολικά 25 τα οποία στάλθηκαν να πλήξουν στόχους. Διευκρίνισε πως η αεροπορική επιδρομή διήρκεσε 3,5 ώρες. Η στρατιωτική διοίκηση της νότιας Ουκρανίας ανέφερε από την πλευρά της ότι τουλάχιστον δύο άμαχοι τραυματίστηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους, σε επίθεση εναντίον «πολιτικής υποδομής στον Δούναβη». Ο Δούναβης έχει μετατραπεί στη βασική οδό για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μετά τον τερματισμό τον Ιούλιο συμφωνίας που επέτρεπε στην Ουκρανία να εξάγει με ασφάλεια αγροτικά προϊόντα της μέσω Μαύρης Θάλασσας.

Consequences of the #Russian attack on #Odesa region. pic.twitter.com/uTgagbFGBH

— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2023