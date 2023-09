Ουκρανία – Ρωσία επίθεση: Ο δήμαρχος της Μόσχας θέλει ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας

Η Ρωσία απέτρεψε σήμερα νέα νυχτερινή επίθεση της Ουκρανίας με drone στην περιφέρεια της Μόσχας, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές. Σήμερα «οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του Λιουμπέρτσι (ανατολικά της Μόσχας) απέτρεψαν νέα απόπειρα αποστολής drone» εναντίον της Μόσχας, έγραψε στο Telegram ο Σεργκέι Σομπιάνιν. «Δεν υπάρχουν τραυματίες ή ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», πρόσθεσε. Στο μεταξύ το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας επέβαλε περιορισμούς στις πτήσεις για μικρό χρονικό διάστημα σήμερα το πρωί λόγω της απόπειρας επίθεσης. Εξάλλου στην περιφέρεια Κουρσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ο κυβερνήτης Ρομάν Σταροβόιτ επεσήμανε ότι «δύο ουκρανικά drones» στοχοθέτησαν την πόλη Κουρτσάτοφ, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε κυβερνητικό κτίριο και μία πολυκατοικία, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Στην Κουρτσάτοφ υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο.

Ακόμη ένα ουκρανικό drone καταρρίφθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ στην περιφέρεια Μπριάνσκ, που επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, χωρίς και πάλι να υπάρξουν θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Αλεξάντρ Μπογκομάζ. Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον του ρωσικού εδάφους και της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Στο πλαίσιο αυτό ο Σομπιάνιν δήλωσε χθες πως θέλει να επεκταθεί και να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της Μόσχας, λόγω της αύξησης των ουκρανικών επιθέσεων με drones. «Φέτος έχουμε κάνει πολλά για να προστατεύσουμε τη Μόσχα από drones και απόπειρες τρομοκρατικών ενεργειών», ανέφερε ο Σομπιάνιν σε αντιπροσώπους υπηρεσιών και εταιρειών του δήμου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Τοποθετούνται νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τις τελευταίες εβδομάδες, κάποιες φορές και σε καθημερινή βάση, πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, δήλωσε πως θέλει να επεκταθεί και να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της πρωτεύουσας της Ρωσίας, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα οι ουκρανικές επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι. «Φέτος έχουμε κάνει πολλά για να προστατεύσουμε τη Μόσχα από drones και απόπειρες τρομοκρατικών ενεργειών», ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν σε αντιπροσώπους υπηρεσιών και εταιρειών του δήμου χθες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Τοποθετούνται νέα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τις τελευταίες εβδομάδες, ως ακόμη και σε καθημερινή βάση, πρόσθεσε. Παρατηρητές διατηρούν τις αμφιβολίες τους για τους ισχυρισμούς των ρωσικών αρχών περί τα ουκρανικά UAVs που κατ’ αυτές εντοπίζονται και καταρρίπτονται.

Οι ουκρανικές επιδρομές με drones στη ρωσική επικράτεια, που έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες και πλέον είναι πρακτικά καθημερινές, έχουν στόχους κυρίως τη Μόσχα, 500 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο χωρών, τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, και πάνω απ’ όλα στρατιωτικά αεροδρόμια, με φόντο την αντεπίθεση του στρατού της Ουκρανίας που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφραζε στα τέλη Ιουλίου την ικανοποίησή του διότι ο πόλεμος πλέον «φθάνει στο έδαφος της Ρωσίας».

