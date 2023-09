H Λευκορωσία υποστηρίζει ότι στρατιωτικό ελικόπτερο της Πολωνίας παραβίασε τα σύνορα

Η Λευκορωσία κατηγόρησε σήμερα την Πολωνία, επικαλούμενη και ένα βίντεο που έχει στη διάθεσή της, ότι ένα στρατιωτικό ελικόπτερό της παραβίασε τα σύνορα των δύο χωρών. Σύμφωνα με την λευκορωσική Επιτροπή Κρατικών Συνόρων, το στρατιωτικό ελικόπτερο Mi24 πέρασε τα σύνορα, πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος και διείσδυσε σε βάθος 1.200 μέτρων εντός του εδάφους της Λευκορωσίας. Στη συνέχεια επέστρεψε στο πολωνικό έδαφος.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας ανακοίνωσε ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον Πολωνό επιτετραμμένο και ζήτησε να διερευνηθεί το συμβάν.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Πολωνία διέψευσε ότι στρατιωτικό ελικόπτερό της παραβίασε τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, χαρακτηρίζοντας «ψέματα και προβοκάτσιες» τους ισχυρισμούς του Μινσκ, εν μέσω της έντασης που επικρατεί στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. «Πρόκειται για ψέματα και προβοκάτσιες εκ μέρους της Λευκορωσίας. Δεν υπήρξε καμία τέτοια παραβίαση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιάτσεκ Γκορισέφσκι, ο εκπρόσωπος της διοίκησης επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

⚡️The State Border Committee of the Republic of 🇧🇾Belarus reported that the Mi-24 of 🇵🇱Poland violated the state border by flying 1,200 meters into the territory of Belarus. pic.twitter.com/N8OGPnx4xU

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) September 1, 2023