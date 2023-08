Τυφώνας Idalia Φλόριντα: Κόβουν την ανάσα τα πλάνα που μετέδωσε η NASA

Aπίστευτα πλάνα από τον τυφώνα «Ιντάλια», κατέγραψε η ΝΑSA, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. H καταιγίδα «Ιντάλια» έπληξε χθες τη Φλόριντα, πλήττοντας τις ακτές με καταρρακτώδη βροχή, σφοδρά κύματα και θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 200 χιλιομέτρων την ώρα. Στη συνέχεια, η ισχυρή καταιγίδα πέρασε μέσα από πόλεις στη δυτική ακτή της πολιτείας, προτού εξασθενήσει καθώς προχωρούσε προς την ενδοχώρα και την πολιτεία της Τζόρτζια. Ενώ αυτό το δράμα εκτυλισσόταν, το τεράστιο μέγεθος και η απόλυτη κλίμακα αυτού που χαρακτηρίστηκε ως «πρωτοφανές γεγονός» καταγράφηκε από πολύ ψηλά, στο διάστημα, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Στα πλάνα φαίνεται η συναρπαστική άποψη του «ματιού» της καταιγίδας καθώς ο διαστημικός σταθμός βρίσκονταν από πάνω της.

Η NASA μοιράστηκε το υλικό στο κανάλι της στο YouTube και δήλωσε ότι τραβήχτηκε μόλις δύο ώρες αφότου ο τυφώνας έπληξε την ακτή του Κόλπου της Φλόριντα την Τετάρτη. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία μετέδωσε επίσης ζωντανά στην τηλεόραση της NASA. Η NASA έχει δηλώσει προηγουμένως ότι οι δορυφόροι παρατήρησης της Γης, όπως ο ISS, έχουν μια μοναδική εικόνα των καταιγίδων και ότι πλάνα όπως αυτά θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τους τυφώνες και να υποστηρίξουν την προετοιμασία και την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστροφών. Έχει επίσης μοιραστεί παρόμοιες απόψεις ισχυρών καταιγίδων όπως ο τυφώνας «Άιντα» το 2021 και ο τυφώνας «Μάικλ» το 2018.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων το χαρακτήρισε ως «πρωτοφανές γεγονός» και προέβη σε σπάνιες προειδοποιήσεις για ακραίους ανέμους. Αν και οι συνολικές ζημιές εξακολουθούν να αξιολογούνται, είναι σαφές ότι η καταιγίδα «Iντάλια» ήταν πολύ λιγότερο καταστροφική και θανατηφόρα από τον τυφώνα «Ίαν», ο οποίος προκάλεσε 150 θανάτους και 112 δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές όταν έπληξε τη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2022. Η «Ιντάλια» όμως κατέληξε να είναι η ισχυρότερη που έπληξε την περιοχή Big Bend της Φλόριντα για περισσότερα από 125 χρόνια. Θεωρούμενη ως η πιο επικίνδυνη απειλή του τυφώνα, το κύμα του θαλασσινού νερού που προκλήθηκε από την καταιγίδα και έπληξε την ενδοχώρα για χιλιόμετρα, πλημμυρίζοντας κοινότητες και οδικές αρτηρίες στο πέρασμά του.

Ωστόσο, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε ώρες αργότερα ότι δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος από το κύμα καταιγίδας. Ωστόσο, η Τροχαία της Φλόριντα ανέφερε ότι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα που προκλήθηκαν από τις βροχερές συνθήκες. Η επιχείρηση καθαρισμού και αποκατάστασης βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, αλλά από το βράδυ της Τετάρτης περισσότεροι από 225.000 άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα. Άλλοι 230.000 βρίσκονταν στο σκοτάδι στη Τζόρτζια, αναφέρει η Daily Mail. Η καταιγίδα αναμένεται τώρα να παρασυρθεί κατά μήκος των ακτών της Νότιας Καρολίνας κατά το μεγαλύτερο μέρος της Πέμπτης, προτού στρίψει ανατολικά στα ανοικτά της Βόρειας Καρολίνας και βγει στον Ατλαντικό μέχρι σήμερα το βράδυ, καταλήγει το ρεπορτάζ.

The @Space_Station is passing over #HurricaneIdalia as the storm crosses Florida. https://t.co/Z99w0SE3QI

— NASA (@NASA) August 30, 2023