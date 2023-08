Καταιγίδα «Ιντάλια» Φλόριντα: Συναγερμός στις Αρχές – Απειλούνται εκατομμύρια κάτοικοι

Συναγερμό στις Αρχές της Φλόριντα των ΗΠΑ έχει προκαλέσει η τροπική καταιγίδα «Ιντάλια», η οποία αναμένεται να ενισχυθεί και να ματατραπεί σε απειλητικό τυφώνα. Η τροπική καταιγίδα Ιντάλια αναμένεται ότι θα ενισχυθεί και θα μετατραπεί σε απειλητικό τυφώνα καθώς μετακινείται προς τα παράλια της Φλόριντα στον Κόλπο του Μεξικού. Oι αρχές προτρέπουν εκατομμύρια κατοίκους να προετοιμαστούν για εκκένωση, ενόψει της άφιξής της, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα. Η Ιντάλια, που συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 105 χλμ./ώρα, βρισκόταν σήμερα το απόγευμα σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της Κούβας και κινείται βόρεια με ταχύτητα περίπου 12 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το δελτίο του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων. Υπολογίζεται ότι έως και 20 εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντας θα μπορούσαν να επηρεαστούν από αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Η Ιντάλια προβλέπεται ότι θα είναι τυφώνας κατηγορίας 3 στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον όταν θα φτάσει στην περιοχή Μπιγκ Μπεντ της Φλόριντα. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, κάλεσε όλους τους κατοίκους να προετοιμαστούν. «Πρόκειται για έναν μεγάλο τυφώνα. Θα είναι ένας ισχυρός τυφώνας και σίγουρα θα επηρεάσει την πολιτεία της Φλόριντα», τόνισε. Τοπικοί αξιωματούχοι ετοιμάζονται ήδη να δώσουν εντολές εκκένωσης, πρόσθεσε ο κυβερνήτης, σημειώνοντας επίσης ότι είναι πιθανό να διακοπεί η ηλεκτροδότηση. «Να θυμάστε, αν σας πουν να φύγετε, δεν χρειάζεται να οδηγήσετε εκατοντάδες χιλιόμετρα, δεν χρειάζεται να φύγετε από την πολιτεία. Αρκεί να μετακινηθείτε σε εδάφη με μεγαλύτερο υψόμετρο», είπε ο ΝτεΣάντις.

Σε ορισμένα σχολεία αναμένεται ότι θα ανασταλούν τα μαθήματα. Αύριο Τρίτη προβλέπονται καταρρακτώδεις βροχές στα παράλια της Φλόριντα στον Κόλπο του Μεξικού, τη νοτιοανατολική Τζόρτζια και τις ανατολικές περιοχές στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα. Όπως πολλές παράκτιες κοινότητες, η πόλη Μπράντεντον κάλεσε τους 55.000 κατοίκους της να είναι σε επιφυλακή. «Ας είμαστε προετοιμασμένοι. Aσφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να τα πάρει ο αέρας, γεμίστε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας, να έχετε μαζί σας μετρητά και εμφιαλωμένο νερό» ανέφερε ο δήμος σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. Σε άλλες κοινότητες, όπως στο Χίλσμπορο, οι αρχές οργανώνουν καταφύγια όπου μπορούν να φιλοξενηθούν οι κάτοικοι. Ο ΝτεΣάντις έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού 46 κομητείες της Φλόριντα, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του βορρά της πολιτείας. Έχουν κινητοποιηθεί επίσης 5.500 μέλη της Εθνοφρουράς και δεκάδες οχήματα και αεροσκάφη για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

