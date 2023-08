Πριγκόζιν δυστύχημα: Ταυτοποιήθηκε η σορός του – Θεωρείται και επίσημα νεκρός

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είναι νεκρός, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Με ανακοίνωσή της στο Telegram, η Ερευνητική Επιτροπή ανέφερε ότι οι ταυτότητες και των 10 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή Τβερ αντιστοιχούν στη λίστα που αναφέρεται στο φύλο πτήσης. «Στο πλαίσιο της έρευνας για το αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή Τβερ, ολοκληρώθηκαν οι μοριακές γενετικές εξετάσεις. Με βάση τα αποτελέσματά τους, διαπιστώθηκαν οι ταυτότητες και των δέκα νεκρών, αντιστοιχούν στον κατάλογο που αναφέρεται στο φύλλο πτήσης» αναφέρει η δημοσίευση.

Γεβγκένι Πριγκόζιν

Ντμίτρι Ούτκιν

Βαλερί Τσεκάλοβ – Ανώτερος σύμβουλος του Πριγκόζιν που χαρακτηρίστηκε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών πως δρούσε «για ή εκ μέρους του Πριγκόζιν και διευκόλυνε αποστολές πυρομαχικών προς τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Σεργκέι Προπούστιν

Εβγκένι Μακαριάν

Αλεξάντρ Τοτμίν

Νικολάι Ματούσεβ

Αλεξέι Λεβσίν – Κυβερνήτης

Ρούσταμ Καρίμοβ – Συγκυβερνήτης

Κριστίνα Ρασπόποβα – Αεροσυνοδός

Μυστηριώδεις παραμένουν οι συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή του αεροσκάφους όπου επέβαινε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν της Wagner. Επισήμως, η συντριβή ερευνάται από τις ρωσικές αρχές που δεν έχουν αναφερθεί στα πιθανά αίτια, αλλά τα σενάρια, πολλά από τα οποία μέσα από τους κόλπους της Wagner, της μισθοφορικής εταιρείας του Πριγκόζιν, δίνουν και παίρνουν, Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι το λίαρ τζέτ έχασε απότομα ύψος, έπεσε φλεγόμενο και τα συντρίμμια του διασκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα.

Προς το παρόν οι ερευνητές δεν έχουν αναφερθεί στα ενδεχόμενα της συντριβής. Ωστόσο, κυκλοφορούν διάφορες εικασίες: ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από πύραυλο εδάφους- αέρα, ότι είχε τοποθετηθεί σε αυτό βόμβα, ότι σημειώθηκε ατύχημα ή ότι ο πιλότος έκανε ένα μοιραίο λάθος.

Από την πλευρά τους οι Δυτικοί φαίνεται να επιρρίπτουν την ευθύνη για το δυστύχημα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η συντριβή σημειώθηκε δύο μήνες μετά την αποτυχημένη εξέγερση της Wagner.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, στενός σύμμαχος της Μόσχας, υποστήριξε το Κρεμλίνο δηλώνοντας ότι «δεν μπορώ να φανταστώ» πως ο Πούτιν θα έδινε εντολή να δολοφονηθεί ο Πριγκόζιν.

Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος δεσμεύθηκε την Πέμπτη ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για το περιστατικό και ότι αυτή θα καταλήξει σε συμπεράσματα.

Μετά τη συντριβή του αεροσκάφους κάτοικοι από διάφορες ρωσικές πόλεις όπου η Wagner είχε κέντρα στρατολόγησης – από το Νοβοσιμπίρσκ ως την Αγία Πετρούπολη—καταθέτουν λουλούδια σε αυτοσχέδια μνημεία προς τιμή του Πριγκόζιν. «Οι εχθροί τον σκότωσαν (…) αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρξει εκδίκηση εναντίον όσων διέπραξαν αυτό το έγκλημα», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ένας υποστηρικτής του επικεφαλής της Wagner που κατέθεσε λουλούδια σε αυτοσχέδιο μνημείο στη Μόσχα.

Ο Πριγκόζιν και ο Ούτκιν «θα μείνουν στην ιστορία μας σαν πραγματικοί ήρωες, σαν ένα παράδειγμα του τι είδους των ανθρώπων που πρέπει να είμαστε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Embraer Legacy 600 ήταν γνωστό ότι σχετίζεται με τον όμιλο Wagner. Το FlightRadar έχει καταγράψει αρκετές πτήσεις στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα, αναφορές υπάρχουν μάλιστα ότι εθεάθη και στην Αφρική, όπου έχει μετατοπίσει η Wagner το ενδιαφέρον της. Κατασκευάστηκε το 2007 και το 2019, όταν είχε άλλη καταχώριση, περιελήφθη σε κατάλογο κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Νωρίτερα, το 2018, οι υπάλληλοι του Πριγκόζιν είχαν κανονίσει την αγορά του αεροσκάφους από τον ιδιοκτήτη του, την Autolex Transport, η οποία φέρεται να είχε δώσει ουσιαστική βοήθεια προς τον επικεφαλής του Wagner.

