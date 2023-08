H Dua Lipa topless για το εξώφυλλο της γαλλικής Vogue

Η διάσημη pop star Dua Lipa φωτογραφίζεται για το νέο τεύχος της γαλλικής Vogue και είναι σχεδόν αγνώριστη, αλλά πάντα εντυπωσιακή και πανέμορφη. H διάσημη τραγουδίστρια, η οποία πρόσφατα συμπλήρωσε τα 28 της χρόνια, μοιράστηκε διάφορες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την φωτογράφισή της στο περιοδικό. Στις εικόνες η ίδια ποζάρει τόπλες, κερδίζοντας τα βλέμματα, ενώ σε άλλες φοράει εντυπωσιακές δημιουργίες. Όπως ήταν φυσικό η ανάρτησή της κέρδισε αμέσως σχόλια, με τους περισσότερους από τους ακολούθους της να σχολιάζουν την αλλαγή στα διάσημα γεμάτα σκούρα φρύδια της, τονίζοντας πως είναι σχεδόν αγνώριστη χωρίς αυτά.

Με bleched eyebrows που της χαρίζουν μια άκρως γοητευτική όψη και με το απόλυτο nude make up look κάνει μια ανατροπή στην εικόνα της. O celebrity hairstylist Paul Hanlon δημιούργησε ένα sleek low bun αφήνοντας το “γυμνό” πρόσωπο της απόλυτα εκτεθειμένο ενώ η make up artist Lisa Eldridge τόνισε μόνο τα τέλεια χείλη της με μια ματ, ουδέτερη απόχρωση. Πηγή έμπνευσης και για τους δύο στάθηκαν οι δημιουργίες του Maison Alaia που φορά η Lipa στο editorial ενώ ο φωτογράφος Mert Alas έκανε και πάλι το θαύμα του.