Στην Αθήνα ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι– Ενθουσιώδης υποδοχή από τους Ινδούς στη χώρα μας

Αφίχθη στην Αθήνα ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, σε ιστορική επίσκεψη για τις σχέσεις των δύο χωρών, τον οποίο υποδέχθηκε στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τον πρωθυπουργό της Ινδίας θα υποδεχτεί αργότερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Προσγειώθηκα στη Αθήνα. Προσβλέπω σε μία παραγωγική επίσκεψη στην Ελλάδα με στόχο την εκβάθυνση της φιλίας μεταξύ Ινδίας – Ελλάδας. Θα έχω συνομιλίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα έρθω σε επαφή με την Ινδική κοινότητα» ήταν το μήνυμα του Ναρέντρα Μόντι στο Twitter.

Η επίσκεψη καλύπτεται εκτεταμένα από τα ινδικά ΜΜΕ. Η εφημερίδα «Times of Ιndia» ανακοίνωσε άμεσα ότι ο κ. Μόντι αφίχθη στην Αθήνα, ενώ ανήρτησε σε άλλο tweet βίντεο με την ενθουσιώδη υποδοχή που του επεφύλαξε η ινδική διασπορά στη χώρα μας. Ο Ινδός πρωθυπουργός ευχαρίστησε την ινδική κοινότητα για το θερμό καλωσόρισμα, αναφέροντας: «Ανάμεσα στα ιστορικά τοπία της Ελλάδας, η ζεστασιά και η φιλοξενία της ινδικής κοινότητας λάμπει έντονα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για το θερμό καλωσόρισμα».

Η επίσκεψη αυτή έρχεται σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές σε μια περίοδο που η Ινδία αναδεικνύεται σε ανερχόμενη παγκόσμια οικονομική δύναμη. Οικονομικοί αναλυτές την χαρακτηρίζουν ως τη «νέα Κίνα» καθώς όλο και περισσότερες πολυεθνικές συρρέουν στο έδαφός της ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ινδική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 6,9% το οικονομικό έτος 2023, γεγονός που θα την καταστήσει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία μεταξύ των επτά μεγαλύτερων αναδυόμενων αγορών και αναπτυσσόμενων οικονομιών.

#Watch | #PMModi receives a warm welcome by the Indian diaspora as he arrives in #Athens for a one-day visit. #PMModiInGreece pic.twitter.com/cSXoRmEm7q

— The Times Of India (@timesofindia) August 25, 2023