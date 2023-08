Βελτιωμένη η εικόνα στην Πάρνηθα – Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Έβρο και Βοιωτία

Με την εικόνα να είναι καταφανώς καλύτερη σήμερα Παρασκευή 25 Αυγούστου, συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Πάρνηθα. Παράλληλα, στον Έβρο η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη για 7η ημέρα, ενώ μάχη δίνεται και στο μέτωπο της Βοιωτίας. Από την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κατάσταση χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ σήμερα το πρωί δόθηκε και εντολή να σηκωθούν τα εναέρια μέσα.

Στο μέτωπο της Πάρνηθας επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής. Στον Έβρο και στη Ροδόπη, οι περισσότερες αναζωπυρώσεις έχουν εκδηλωθεί στη Δαδιά, ενώ στη Βοιωτία, η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το μέτωπο καίει σε δυσπρόσιτες περιοχές. Μέχρι στιγμής πάντως δεν κινδυνεύουν άλλες κατοικημένες περιοχές.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, δήλωσε, ότι «αυτή την στιγμή δεν υπάρχει μεγάλο ενεργό μέτωπο στην Πάρνηθα», προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στο μέτωπο που υπάρχει από αναζωπύρωση στη Φυλή. Όπως είπε η κατάσταση στα υπόλοιπα μέτωπα είναι καλύτερη πλην της Δαδιάς, στον Έβρο όπου υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα».

#EMSR686 #Alexandroupolis #Greece🇬🇷

Our #RapidMappingTeam has delivered its 2⃣nd Monitoring Product for the large #wildfire burning in East Macedonia and Thrace Region

With a total burnt area of 7⃣2⃣,3⃣4⃣4⃣ ha🔥, this wildfire is the largest recorded on 🇪🇺European soil in years pic.twitter.com/qXdxAmsRuK

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 24, 2023