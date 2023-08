Τούρκος επιχειρηματίας ατύχημα: Οι ολονύχτιες προσπάθειες των γιατρών να σώσουν τον Αλί Σαμπανσί

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από το σοβαρό ατύχημα που είχε ο Τούρκος επιχειρηματίας, Αλί Σαμπανσί, μαζί με την σύζυγό του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί, με ταχύπλοο σκάφος, το οποίο έπεσε σε βράχια μεταξύ Λειψών και Λέρου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λέρου σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τη ζωή του να κρέμεται από μία κλωστή. «Ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατος» λένε σχετικά πηγές από το νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ο Αλί Σαμπανσί είχε υποστεί, μεταξύ άλλων, ρήξη σπλήνας και υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλα χειρουργεία, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Εν τέλει οι γιατροί του νοσοκομείου κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τον επιχειρηματία και στη συνέχεια να τον διασωληνώσουν. Παράλληλα, η σύζυγός του είχε κακώσεις σε όλο της το σώμα.

Το ζευγάρι τις πρώτες πρωινές ώρες μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου ο επιχειρηματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Εντατική σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η κατάσταση της υγείας της συζύγου του παρουσιάζει βελτίωση. Στο μεταξύ σε ανάρτηση του ο διοικητής του νοσοκομείου Λέρου Νικόλαος Χαραλάμπης υπογράμμισε ότι «χθες σώσαμε δυο ανθρώπινες ζωές. Είμαστε υπερήφανοι για το ιατρικό προσωπικό Για του ιατρούς Κρασονικολακη , Μπαλιακο .Κεραμαρη και ολόκληροι την ομάδα του χειρουργείου μας, που όλη την νύκτα χθες χειρουργούσανε δυο συνανθρώπους μας και τελικά τους ΕΣΩΣΑΝ . Θέλουμε ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΙΣΘΆΝΟΝΤΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ. Εμείς συνεχίζουμε, πρέπει όμως να αναγνωρίζουμε και κάποιες τόσο σημαντικές προσπάθειες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι πήγαινε μαζί με τα παιδιά του από τους Λειψούς σε εστιατόριο στη Λέρο όταν έγινε το ατύχημα, με σκάφος το οποίο οδηγούσε ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Παράλληλα η τουρική ιστοσελίδα sozcu, ανέφερε ότι τα δύο παιδιά τους, Σεβκέτ Εμρεκάν και Καάν Αλί πήδηξαν στη θάλασσα λίγο πριν από το ατύχημα και δεν τραυματίστηκαν. «Ο πρόεδρος της Esas Holding Αλί Σαμπανσί και η σύζυγός του Βουσλάτ Ντογάν Σαμπανσί είχαν ένα θαλάσσιο ατύχημα στις 24 Αυγούστου 2023 κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η θεραπεία τους συνεχίζεται και η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται. Το κοινό θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Ενημερώθηκαν, βραδινές ώρες χθες, οι Λιμενικές Αρχές Λέρου και Λειψών, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, για περιστατικό πρόσκρουσης σε βράχο, ταχύπλοου βοηθητικού σκάφους Ε/Π-Τ/Ρ Επιβατηγού/τουριστικού, σημαίας Μάλτας, με έξι αλλοδαπούς επιβαίνοντες (4 υπήκοοι Τουρκίας, 1 υπήκοος Νοτίου Αφρικής και 1 υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας) στη θαλάσσια περιοχή νότια ν. Λειψών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο εξ αυτών και τον ελαφρύ τραυματισμό ενός. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Λιμενικών Αρχών Λέρου και Πάτμου, ένα Ι/Δ-Α/Ψ και ένα Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος με επιβαίνοντες στελέχη της Λιμενικής Αρχής Λειψών, προς παροχή συνδρομής.

Βοηθητικό σκάφος έτερου παρακείμενου Θ/Γ, μετέφερε τέσσερα άτομα στον λιμένα Παρθενίου ν. Λέρου, από όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Κρατικό Θεραπευτήριο – Νοσοκομείο Λέρου, για την παροχή άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Στη συνέχεια, Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετέφερε στον λιμένα Παρθενίου ν. Λέρου ακόμη δύο άτομα, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα στο Κρατικό Θεραπευτήριο – Νοσοκομείο Λέρου, για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Τέσσερις εκ των ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο εξήλθαν αυθημερόν κατόπιν χορήγησης ιατρικής περίθαλψης, ενώ ένας άνδρας και μία γυναίκα -υπήκοοι Τουρκίας- διακομίστηκαν με ιδιωτικό πλωτό ασθενοφόρο σημαίας Τουρκίας στην Τουρκία. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου, ενώ το βοηθητικό σκάφος του Ε/Γ-Τ/Ρ σημαίας Μάλτας, μεταφέρθηκε στη ν. Λέρο.

