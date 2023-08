Τεντόγλου χρυσό Βουδαπέστη: Αποθεωτική υποδοχή στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η εθνική ομάδα

Μια ζεστή αγκαλιά και ένα φιλί από τον παππού του και μια μπύρα με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη περιελάμβανε η υποδοχή του Παγκόσμιου πρωταθλητή Μίλτου Τεντόγλου στο ξενοδοχείο της ελληνικής αποστολής στην Βουδαπέστη μετά το μυθικό του τελικό και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε με το τελευταίο του άλμα. Μπορεί η ώρα να ήταν περασμένη, αλλά κανείς από την εθνική ομάδα στίβου δεν θα κοιμόταν πριν υποδεχτεί το «χρυσό» παιδί του ελληνικού αθλητισμού στο ξενοδοχείο της αποστολής. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους, έφτασε μέσα σε επευφημίες, με την οικογένειά του και στελέχη του ΣΕΓΑΣ να τον αγκαλιάζουν πρώτοι και μετά να παίρνουν σειρά οι αθλητές. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, που χθες το πρωί κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο βάδην, εμφανίστηκε στο χέρι με ένα ποτήρι μπύρα και άλλο ένα περίμενε τον Μίλτο Τεντόγλου.

Εκείνος μπορεί να μην τα πηγαίνει και τόσο καλά με το αλκοόλ, αλλά αφού του παρέδωσαν το τεράστιο ποτήρι «τσούγκρισε» με την Ντρισμπιώτη και ήπιε μια γενναία γουλιά. Μαζί του φυσικά αποθεώθηκε και ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι που βρισκόταν αρκετά μέτρα πίσω του με ένα τεράστιο χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Ο Τεντόγλου αγκαλιάστηκε με όλους και ενώ κρατούσε την μπύρα στο χέρι, προπονητές της εθνικής τον σήκωσαν στους ώμους τους για να τον αποθεώσουν. Εκεί, ανάγκασαν τον Γρεβενιώτη πρωταθλητή να πιει λίγο ακόμα μπύρα και ο ίδιος δεν τους χάλασε το χατίρι. Ήπια μια ακόμα γουλιά κι εκεί έβαλε… στοπ. Παρόμοια τύχη είχε και ο Γιώργος Πομάσκι, που είδε τους προπονητές των ρίψεων να τον σηκώνουν κι αυτόν στα χέρια και να τον πετάνε όσο ψηλά μπορούσαν, δείχνοντάς του πως κι αυτός έχει τεράστιο μερίδιο στην επιτυχία και ότι αναγνωρίζουν το σπουδαίο του έργο.

Η Παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου δεν θα μπορούσαν να μην αναφερθούν με κολακευτικά σχόλια στον παγκόσμιο πρωταθλητή του μήκους, μετά το συναρπαστικό φινάλε στον τελικό του αθλήματος στην Βουδαπέστη. Ο απόλυτος εκτελεστής των πρωταθλημάτων» και ο «άρχοντας του τελευταίου άλματος». Με αυτές τις δύο φράσεις, η Ευρωπαϊκή και η Παγκόσμια ομοσπονδία, αποθέωσαν τον Μίλτο Τεντόγλου. Η Ευρωπαϊκή μάλιστα… υπενθύμισε τα αμέτρητα χρυσά του Μίλτου στο ποστάρισμά της, σε μία πολυ ωραία ανάρτηση. Η Παγκόσμια ομοσπονδία ανέβασε το βίντεο με την αγγλική περιγραφή, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στα… φινάλε του Τεντόγλου. Σε άλλο ποστάρισμά της μάλιστα, σχολίασε το χρυσό και στα ελληνικά! Ο Μίτλος Τεντόγλου χθες, τους έκανε όλους να μιλήσουν ελληνικά.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μίλησε μετά τον τελικό φορώντας το χρυσό μετάλλιο στον λαιμό του για την επιτυχία του αλλά και για τη μεγάλη δυσκολία που είχε ο αγώνας στη Βουδαπέστη. Μάλιστα, είπε κιόλας πως το μετάλλιο είναι… νοστιμότατο και πως το αφιερώνει στον Λούφι, τον χαρακτήρα από το αγαπημένο του manga One Piece, αλλά παράλληλα τόνισε πως το τελευταίο του άλμα θα μπορούσε να είναι 8.70μ και ότι αν δεν είχε κράμπες, μπορούσε να φτάσει στα 8.80! «Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας, πολύ δύσκολη μάχη. Μετά το δεύτερο άλμα άρχισα να νιώθω κράμπες στα πόδια μου από την υγρασία και τη ζέστη και ακόμα νιώθω. Προσπαθούσα λίγο να τα χαλαρώσω, μήπως και πηδήξω. Τα κατάφερα, στο τελευταίο άλμα τα έδωσα όλα. Θα μπορούσε να πάει πολύ λάθος αυτό, θα μπορούσα να τραυματιστώ, αλλά είμαι ok. Δεν θα συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου το τελευταίο άλμα, ήταν κακό άλμα, πολύ κακό.

🇬🇷’s Miltiadis Tentoglou files to 8.52m to become the long jump world champion ‼️ #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/wCbLl1nZbD

The master of the last jump 😮‍💨

«Θα μπορούσε να είναι 8.70μ.. Μακάρι να το κάνω, γιατί αν δεν το γράψω θα είναι για μια ζωή το λάθος αυτό που έκανα. Άφησα όντως σημάδι, γι’ αυτό δεν μου άρεσει το άλμα μου. Δες το, μου έφυγε το πόδι πίσω. 8.70μ. άλμα τώρα χάσαμε! Ο κόσμος με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν γεμάτο Έλληνες το στάδιο, ήταν πολύ ωραία.», είπε ο Μίλτος Τεντόγλου. Στη συνέχεια, παραδέχθηκε πως ο δευτεραθλητής κόσμου Γουέινι Πίνοκ ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος και αποκάλυψε μία κουβέντα που είχαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, που δείχνει τον μεγάλο σεβασμό που τρέφουν οι μεγάλοι αθλητές ο ένας για τον άλλο: «Φοβερός αγώνας γενικά. Μπράβο στον Πίνοκ! Με το που έκανα το πρώτο άλμα στα 8.50μ. ήμουν σίγουρος πως θα φτάσει αυτό το άλμα. Ο Πίνοκ το απέδειξε, είναι πολύ καλός, πολύ καλός αθλητής και είναι και πολύ καλό παιδί».

Ο Μίλτος Τεντόγλου αποκάλυψε στη συνέχεια τι του είπε ο αντίπαλός του: «Ξέρεις τι μου είπε στον αγώνα; Στην τρίτη προσπάθεια κιόλας, ούτε καν στο τέλος. Δίναμε τα χέρια συνέχεια γιατί πηδούσαμε τα ίδια πράγματα και πηγαινω και του λέω «Ε, πήδηξα 8.39μ., ένα εκατοστό μακριά από το δεύτερο άλμα σου». Και μου λέει «Μπορώ να σου πω κάτι; Εγώ μεγάλωσα βλέποντας εσάς να αγωνίζεστε και είναι τιμή μου να αγωνίζομαι εδώ» Και του είπα πως το σέβομαι αυτό, τον σέβομαι. Είναι πολύ καλός. 8.50μ. προκριματικό και τελικό; Ποιος το κάνει αυτό; Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Βέβαια έκανα 8.50μ. δύο φορές τώρα…».

Μαγικό τελευταίο άλμα και χρυσό για τον Τεντόγλου!

🇬🇷’s Miltiadis Tentoglou flies out to a massive 8.52m in his 6th and final attempt of the men’s long jump final to win his first #WorldAthleticsChamps long jump gold medal 💪 pic.twitter.com/x27B9b5pZv

— World Athletics (@WorldAthletics) August 24, 2023