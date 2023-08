Ταξίδι στο φεγγάρι: Η πρώτη φωτογραφία από τον Νότιο Πόλο της Σελήνης

Η πρώτη φωτογραφία που τραβήχτηκε ποτέ από τον Νότιο Πόλο της Σελήνης ανήκει στην Ινδία μετά την επιτυχημένη αποστολή προσσελήνωσης του Chandrayaan-3. Το διαστημικό σκάφος Chandrayaan-3 της Ινδίας μετέδωσε την πρώτη του φωτογραφία από την επιφάνεια του φεγγαριού στο νότιο πόλο, που δεν έχει εξερευνήσει ακόμα η ανθρωπότητα, μετά τη θριαμβευτική προσγείωσή του την Τετάρτη, σε μια ιστορική στιγμή για την ινδική διαστημική υπηρεσία. Ο Ινδικός Οργανισμός Διαστημικών Ερευνών (ISRO) δημοσίευσε το εντυπωσιακό στιγμιότυπο που τράβηξε η κάμερα απεικόνισης της σεληνιακής προσεδάφισης λίγο περισσότερο από τρεις ώρες μετά την προσγείωση. Δείχνει μια «σχετικά» επίπεδη περιοχή της σεληνιακής επιφάνειας με το πόδι του προσεδαφιστή και τη συνοδευτική σκιά να είναι ορατή στη δεξιά γωνία.

Νωρίτερα, ο ISRO δημοσίευσε τέσσερις εικόνες που τραβήχτηκαν από την «κάμερα οριζόντιας ταχύτητας» του σεληνιακού προσεδαφιστή από την τραχιά επιφάνεια κατά τη διάρκεια της ηρωικής του καθόδου. Με τα μικρά λακκάκια και τις αυλακώσεις της, η τραχιά επιφάνεια της σελήνης, όπως απεικονίζεται από ψηλά, μοιάζει με ”φυσαλίδες” μαγιάς στη ζύμη του ψωμιού γράφει η Dail Mail, χαρακτηριστικά. Το Chandrayaan-3 αποτελείται από ένα σκάφος προσεδάφισης με ένα μικρότερο ρόβερ στο εσωτερικό του, το οποίο ζυγίζει μόλις 26 κιλά. Το σκάφος προσεδάφισης, το οποίο βρίσκεται σε σεληνιακή τροχιά για πάνω από δύο εβδομάδες, προσγειώθηκε στο σεληνιακό νότο στις 18:02 ώρα Ινδίας χθες, Τετάρτη. Το ρόβερ βγήκε από το σκάφος προσεδάφισης λίγες ώρες μετά την προσγείωση και τώρα εξερευνά την περιοχή, επιβεβαίωσε η ISRO.

Chandrayaan-3 Mission:

The image captured by the

Landing Imager Camera

after the landing.

It shows a portion of Chandrayaan-3’s landing site. Seen also is a leg and its accompanying shadow.

Chandrayaan-3 chose a relatively flat region on the lunar surface 🙂… pic.twitter.com/xi7RVz5UvW

— ISRO (@isro) August 23, 2023