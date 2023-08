Πριγκόζιν αεροπλάνο: Σιγή ιχθύος από το Κρεμλίνο – Ρώσοι στήνουν αυτοσχέδια μνημεία

Παντελώς σιωπηλές παραμένουν οι ρωσικές αρχές σχεδόν ένα 24ωρο μετά τον θάνατο του επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν που επέβαινε σε αεροπλάνο που συνετρίβη ανεξήγητα κι ενώ αρκετοί Ρώσοι στήνουν αυτοσχέδια μνημεία προς τιμήν του. Επισήμως το Κρεμλίνο συνεχίζει το κανονικό του πρόγραμμα, χωρίς να έχει πει τίποτα για το αεροπορικό δυστύχημα. Οι ρωσικές αρχές πολιτικής αεροπορίας επιβεβαίωσαν ότι το όνομα του Πριγκόζιν ήταν στη λίστα επιβατών του ιδιωτικού αεροσκάφους, όμως οι ρωσικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ιδρυτή της μισθοφορικής οργάνωσης. Μόνον οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης περιορίστηκαν να ανακοινώσουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους σκοτώθηκαν. Οι αρμόδιοι, που πήραν δείγματα από το σημείο της συντριβής, αρνούνται να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο ταυτοποίησης των θυμάτων.

Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με την κηδεία του Γεβγκένι Πριγκόζιν, που είχε λάβει τον τίτλο του «Ήρωα της Ρωσίας». Για όσους κατέχουν τον τίτλο, προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για την κηδεία. Ωστόσο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την πάγια πρακτική του, αγνοεί σκόπιμα ανθρώπους που θεωρεί πολιτικούς εχθρούς στις δημόσιες δηλώσεις του και αποφεύγει να πει τα ονόματά τους, κάτι που θεωρεί ότι θα τους δώσει προσοχή και κύρος. Η ανταρσία του Πριγκόζιν στα τέλη Ιουλίου, παρότι κράτησε λίγες ώρες, ήταν ίσως η μεγαλύτερη απειλή για την εξουσία του Ρώσου προέδρου από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν περίπου 23 χρόνια.

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Ρώσους να δημιουργούν αυτοσχέδια μνημεία για τον Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη, που ήταν και η βάση των επιχειρήσεών του, αλλά και σε άλλες πόλεις. Άλλο βίντεο από το Νοβοσιμπίρσκ, που αναρτήθηκε στο Telegram, δείχνει έναν άντρα με στρατιωτική στολή και το σήμα της Wagner να κλαίει μπροστά από ένα αυτοσχέδιο μνημείο του μεγιστάνα. Ανάλογη στάση με αυτή του Κρεμλίνου κρατούν και τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, που παίζουν ως πρώτο θέμα τη σύνοδο κορυφής των BRICS στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου ο Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε χαιρετισμό μέσω βιντεοκλήσης, καλωσορίζοντας έξι ακόμη χώρες.

Σύμφωνα με τους New York Times, το κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι Rossiya-24 μετέδωσε ένα σύντομο ρεπορτάζ το πρωί της Πέμπτης, λέγοντας ότι διασώστες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν στον τόπο συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους στην περιοχή Τβερ. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Πριγκόζιν και οι συνεργάτες του ήταν στη λίστα επιβατών του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας. Κύρια θέματα ωστόσο ήταν η σύνοδος κορυφής των BRICS και οι εξελίξεις στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία. Εξετάζονται όλα τα αίτια συμπεριλαμβανομένων «λαθών του πιλότου, τεχνικών δυσλειτουργιών».

A #Wagner mercenary realized that there would be no more payments for him. pic.twitter.com/sActqnOSIV

— NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2023