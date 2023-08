Πριγκόζιν αεροπλάνο: Η στιγμή της κατάρριψης και της συντριβής του τζετ

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έχουν καταγραφεί από κάμερα στη Ρωσία και δείχνουν αεροσκάφος που φέρεται να ταυτίζεται με αυτό στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, το οποίο και συνετρίβη, να κινείται ακανόνιστα στον αέρα και να πέφτει στο έδαφος σαν βαρίδι. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, το εν λόγω βίντεο έγινε αμέσως viral μετά την δημοσιοποίηση του περιστατικού, με το BBC να επιβεβαιώνει πως πρόκειται όντως για αυθεντικό υλικό από την επαρχία Τβερ στην οποία σημειώθηκε και η συντριβή. Το οπτικό υλικό στα κοινωνικά δίκτυα συνδέθηκε με τη συντριβή του αεροσκάφους του επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, που φέρεται να ήταν ένας από τους δέκα επιβάτες.

Όλοι φέρονται να είναι νεκροί, αν και η αναγνώριση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το BBC πιστοποίησε ότι η περιοχή που φαίνεται στο βίντεο όντως είναι στο χωριό Κουζενκίνο του Τβερ. Αυτό δεν αποδεικνύει βέβαια ότι ο Πριγκόζιν ήταν μέσα στο αεροσκάφος, αλλά ότι τουλάχιστον δεν πρόκειται για παλιό υλικό που εμφανίστηκε ως δήθεν σχετικό με τον Πριγκόζιν. Στο Διαδίκτυο κυκλοφορεί βίντεο που φέρεται να δείχνει την περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος. Τα στοιχεία πτήσης δείχνουν ότι το αεροπλάνο που συνδέεται με τον Πριγκόζιν έφτασε σε ύψος περίπου 28.000 ποδιών πριν τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης πτήσης σταματήσουν ξαφνικά να μεταδίδονται, λίγο μετά τις 6 μ.μ. τοπική ώρα, νοτιοδυτικά της πόλης Tver. Ο ιστότοπος παρακολούθησης FlightRadar24 δήλωσε στο CNN ότι εξακολουθεί να αναλύει τα δεδομένα που είναι “πιθανότατα ελλιπή”, λόγω του τρόπου με τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα πτήσεων κοντά στη Μόσχα.

Russian Telegram channel VChK-OGPU says that an eyewitness reported two explosions, resembling missile firing, sounded in the sky before Prigozhin’s plane went down.

“There were two shooting blasts. When I heard the first explosion, I just raised my head and I saw sparks… pic.twitter.com/xBeQZIhktW

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023