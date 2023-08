Φουκουσίμα απόβλητα: Ξεκινά η απόρριψη στον ωκεανό των υδάτων του πυρηνικού σταθμού

Η απόρριψη στον ωκεανό των υδάτων από τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, αναμένεται να αρχίσει αύριο Πέμπτη, ανακοίνωσε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα. Η ανακοίνωση αυτή πυροδότησε αμέσως περιορισμούς στις εισαγωγές ιαπωνικών τροφίμων από το Χονγκ Κονγκ και καταδίκη από την Κίνα. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε στις αρχές Ιουλίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και το Τόκιο διαβεβαιώνει ότι είναι ακίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο η επιχείρηση αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει δεκαετίες, προκαλεί έντονες ανησυχίες και επικρίσεις, ιδίως από την Κίνα.

«Ο ωκεανός ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα, δεν είναι ένας τόπος στον οποίο η Ιαπωνία μπορεί αυθαιρέτως να απορρίψει μολυσμένα ύδατα», κατήγγειλε αργότερα ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Ουάνγκ Ουενμπίν. Το Πεκίνο απαγόρευσε ήδη από τον περασμένο μήνα τις εισαγωγές προϊόντων διατροφής από 10 ιαπωνικά γεωγραφικά διαμερίσματα, μεταξύ των οποίων αυτό της Φουκουσίμα, και προχωρά σε ελέγχους για ραδιενέργεια στα τρόφιμα που προέρχονται από την υπόλοιπη χώρα. Το Χονγκ Κονγκ επίσης θα εφαρμόσει «αμέσως» περιορισμούς σε τρόφιμα που προέρχονται από την Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της κυβέρνησής του, ο Τζον Λι.

Το Τόκιο προβλέπει την απόρριψη στον Ειρηνικό Ωκεανό πάνω από 1,3 εκατομμυρίων τόνων υδάτων από τον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι. Πρόκειται για όμβρια ύδατα, υπόγεια ύδατα και νερό που χρησιμοποιήθηκε για την ψύξη των πυρήνων των αντιδραστήρων του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού που υπέστησαν βλάβη μετά το τσουνάμι του Μαρτίου του 2011. Το τσουνάμι σάρρωσε την βορειοανατολική ακτή της χώρας. Τα ύδατα αυτά έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία για να απαλλαγούν από τις ραδιενεργές τους ουσίες, με εξαίρεση ωστόσο το τρίτιο, το οποίο δεν μπορεί να αφαιρεθεί με τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μόνον δόσεις με υψηλή συγκέντρωση τριτίου είναι επιζήμιες για την υγεία.

Επίσης η Tepco, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, προβλέπει σταδιακή απόρριψη στον ωκεανό ως τις αρχές της δεκαετίας του 2050 το μέγιστο 500.000 λίτρων ημερησίως και έπειτα από αραίωση για να μειωθεί το επίπεδο ραδιενέργειας του νερού με τρίτιο πολύ κάτω από τα εθνικά όρια για αυτήν την κατηγορία. Ως εκ τούτου η Ιαπωνία δηλώνει ότι η επιχείρηση αυτή δεν θέτει καμία απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, που ελέγχει το σχέδιο, έχει την ίδια άποψη και έδωσε το πράσινο φως του τον Ιούλιο. Η επιχείρηση θα αρχίσει την Πέμπτη «αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν», σύμφωνα με τον Κισίντα.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός ανακοίνωσε το σχέδιο για την απόρριψη των υδάτων μια μέρα μετά την εξασφάλιση, όπως δήλωσε η κυβέρνηση, μιας «κάποιου βαθμού κατανόησης» από την αλιευτική βιομηχανία, μολονότι η αρμόδια ένωση ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να φοβάται πως η ζημιά στη φήμη της θα καταστρέψει τα βιοποριστικά μέσα των ανθρώπων του κλάδου. Προσωπικό του IAEA εργάζεται εκεί για να διασφαλίσει ότι το σχέδιο «παραμένει σύμφωνο με τους κανόνες ασφαλείας», και θα θέσει επίσης στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας δεδομένα παρακολούθησης “σε πραγματικό χρόνο και σχεδόν πραγματικό χρόνο”, διευκρίνισε σήμερα ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του. Η Tepco και η ιαπωνική υπηρεσία αλιείας θα αναρτούν επίσης στο διαδίκτυο δεδομένα ελέγχου.

«Η ιαπωνική κυβέρνηση επέλεξε μια λάθος λύση – δεκαετίες σκόπιμης ραδιενεργής μόλυνσης στο θαλάσσιο περιβάλλον – σε μια στιγμή που οι ωκεανοί του κόσμου βρίσκονται ήδη υπό μεγάλη πίεση», κατήγγειλε σήμερα η Greenpeace. Η ιαπωνική βιομηχανία αλιείας φοβάται από την πλευρά της επιζήμιες συνέπειες για την εικόνα των προϊόντων της, στα μάτια των Ιαπώνων καταναλωτών, όπως και στο εξωτερικό. “Εξακολουθούμε να αντιτιθέμεθα στην απόρριψη του νερού” διότι “η επιστημονική ασφάλεια δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με ένα αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία”, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της αλιευτικής βιομηχανίας της Ιαπωνίας Μασανόμπου Σακαμότο έπειτα από συνάντηση που είχε με τον Κισίντα.

Η Ιαπωνία θα ζητήσει τον τερματισμό των κινεζικών εμπορικών περιορισμών προβάλλοντας «επιστημονικές αποδείξεις», διαβεβαίωσε σήμερα ο Κισίντα. Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να λάβει μέτρα υποστήριξης της ιαπωνικής αλιευτικής βιομηχανίας, ενθαρρύνοντας την παραγωγή της και την εσωτερική κατανάλωση των προϊόντων της, όπως και ανοίγοντας νέες αγορές για εξαγωγές. Επίσης προβλέπεται η σύσταση ταμείου με 30 δισεκατομμύρια γιεν (περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ) για να βοηθηθούν οι ντόπιοι αλιείς να αντιμετωπίσουν ζημίες στη φήμη των προϊόντων τους.

Οι φόβοι της Κίνας είναι ίσως ειλικρινείς, αλλά ο έντονος τόνος της εξηγείται μάλλον επίσης από τις γεωπολιτικές και οικονομικές εντάσεις μεταξύ του Πεκίνου και του Τόκιο, σύμφωνα με τον Τζέιμς Μπρέιντι, αναλυτή του γραφείου μελετών Teneo. Το Πεκίνο μπορεί ως εκ τούτου «να εκμεταλλευτεί» το θέμα με τα ύδατα της Φουκουσίμα προσπαθώντας να «επιτείνει» τις εσωτερικές διαιρέσεις της Ιαπωνίας πάνω στο ζήτημα αυτό. Έτσι να ασκήσει μια «κάποια πίεση» στο ιαπωνικό εξωτερικό εμπόριο και να αποπειραθεί να διαταράξει την πρόσφατη αναθέρμανση των σχέσεων ανάμεσα στο Τόκιο και την Σεούλ, σημείωσε ο Μπρέιντι, απαντώντας σε ερώτηση του AFP.

Η Νότια Κορέα δεν έχει εκφράσει αντιρρήσεις για το ιαπωνικό σχέδιο, μολονότι ο νοτιοκορεατικός πληθυσμός ανησυχεί επίσης. Η Σεούλ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν βλέπει να τίθεται πρόβλημα όσον αφορά τις επιστημονικές ή τεχνικές πτυχές του σχεδίου της Ιαπωνίας να απορρίψει τα ύδατα αυτά στον ωκεανό, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το υποστηρίζει. Η κυβέρνηση του προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ προσπαθεί να τηρήσει λεπτές ισορροπίες στο ζήτημα αυτό, καθώς επιδιώκει να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ιαπωνία ενώ παραμένει ο κίνδυνος ευρύτερης αντίδρασης των καταναλωτών στο εσωτερικό της χώρας.

Aug 22 -Japan said on Tuesday it will start releasing more than 1 million metric tonnes of treated radioactive water from the wrecked Fukushima nuclear power plant on Aug. 24, putting into motion a plan that has drawn strong criticism from China pic.twitter.com/Cttkbw8pyO

— Maestro Informations (@Maestroinfoo) August 22, 2023