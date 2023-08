Βαρουφάκης Barbie: Την ταινία του καλοκαιριού πήγε να δει ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25

Βλέποντας την… ταινία του καλοκαιριού, Barbie, πέρασε το χθεσινό του βράδυ ο επικεφαλής του κόμματος ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, όμως όπως ο ίδιος δήλωσε κάθε άλλο παρά ενθουσιάστηκε. Συγκεκριμένα, στο twitter μοιράστηκε την εμπειρία του με τους ακολούθους του γράφοντας «Είδα την Barbie χθες το βράδυ. Πήγα φοβούμενος ότι μπορεί να με κερδίσει» ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του για να προσθέσει: «Λάθος φόβος. Το βρήκα βασανιστικά απαίσιο. Ντροπή στους προοδευτικούς-φεμινιστές κριτικούς που της έδωσαν καλές κριτικές. Ένας θρίαμβος της εταιρικής προπαγάνδας έναντι των κινηματογραφικών αξιών/τέχνης», ενώ τέλος πρότεινε στον κόσμο «αν μπορείτε να το αποφύγετε!».

Watched Barbie last night. Went in fearing that I might be won over. Misplaced fear. Found it excruciatingly awful. Shame on progressive-feminist critics who gave it good reviews. A triumph of corporate propaganda over cinematic values/art. Miss it if you can!

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 21, 2023