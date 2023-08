Τζόκοβιτς – Αλκαράθ τελικός στο Σινσινάτι: Το απίστευτο ξέσπασμα του Σέρβου

Ξέσπασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τη νίκη του επί του Κάρλος Αλκαράθ στον επικό τελικό του τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Σέρβος σταρ του τένις, λίγο μετά τον νικητήριο πόνο και αφού χαιρέτησε τον νεαρό Ισπανό, πανηγύρισε με μια δυνατή κραυγή, σκίζοντας ταυτόχρονα την μπλούζα του.

Too tough to die 💪

The moment @DjokerNole locked up his record 39th Masters title in THE MOST DRAMATIC fashion, 5-7 7-6 7-6 over Carlos Alcaraz #CincyTennis pic.twitter.com/B7GGCPfjDX

— Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2023