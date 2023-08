Νοσοκόμα Βρετανία σκότωνε μωρά: Σοκ για τη «διαβολική» Λούσι Λέτμπι

«Ψυχρή, κατά συρροήν δολοφόνος», έτσι περιγράφεται στην Βρετανία η 33χρονη νοσοκομα, Λούσι Λέτμπι, η οποία βρέθηκε ένοχη για την δολοφονία επτά βρεφών και απόπειρες κατά δέκα βρεφών, όσο τα μωρά βρίσκοταν υπό την φροντίδα της σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο Τσέσαϊρ. Μετά από έρευνες χρόνων η ίδια καταδικάστηκε χθες αντιμετωπίζοντας μια σκληρή ποινή και βαριές κατηγορίες. Η «διαβολική» νοσοκόμα πραγματοποιούσε τις απάνθρωπες πράξεις της την περίοδο 2015-2016, σκοτώνοντας βρέφη που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να φροντίζει. Το μέγεθος του αποτροπιασμού γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, αφού βρετανικά μέσα ξεδιπλώνουν το ψυχολογικό προφίλ της γυναίκας μέσα από μηνύματα που έστελνε σε συναδέλφους της λίγα λεπτά πριν προχωρήσει στην πράξη της αλλά και αφού μυστηριωδώς κατέληγαν τα βρέφη στην βάρδια της.

🚨#BREAKING: Nurse Found Guilty Of Murdering 7 Babies 💔

Lucy Letby, 33, was a nurse from Chester, a city near Liverpool in England, who went on killing spree which lead to the death of 7 babies.

Letby deliberately injected babies with air, force fed others milk and poisoned… pic.twitter.com/QCQjVCuhsX

