Βρετανικό Μουσείο κλοπή: Ειδικός είχε καταγγείλει ληστεία αντικειμένων πριν από 3 χρόνια

Σε δεινή θέση βρίσκεται το Βρετανικό Μουσείο με τις αποκαλύψεις για την κλοπή θησαυρών του να συνεχίζονται, καθώς όπως φαίνεται, υπήρξαν καταγγελίες για πώληση αρχαιοτήτων στο eBay, με το μουσείο όμως να μην κάνει τίποτα, σύμφωνα με την Telegraph. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ένας ειδικός σε αρχαιότητες με έδρα το εξωτερικό είχε μετατραπεί σε ντετέκτιβ και είχε ανακαλύψει πως ένα ρωμαϊκό κόσμημα από όνυχα που εμφανίστηκε στο eBay με τιμή πώλησης 40 λίρες, ήταν ένα κομμάτι που απεικονιζόταν στον διαδικτυακό κατάλογο του μουσείου. Ενημέρωσε το Βρετανικό Μουσείο και ένα ανώτερο μέλος του προσωπικού τον διαβεβαίωσε πως το θέμα θα διερευνόταν.

Αυτό έγινε τον Ιούνιο του 2020, αλλά ο εμπειρογνώμονας δεν άκουσε τίποτα για μήνες – και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο εμπειρογνώμονας έγραψε σε έναν συνάδερφό του στη Βρετανία για να εκφράσει την απογοήτευσή του. Εκείνη την εποχή, πρότεινε ότι το μουσείο «μπορεί να μην ενδιαφέρεται να μάθει» επειδή οι κλοπές θα ήταν «εξαιρετικά ενοχλητικές» γι’ αυτούς. Τρία χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2023, το μουσείο απέλυσε τον Πίτερ Χιγκς, τον έφορό του για τους πολιτισμούς της Μεσογείου, έπειτα από εσωτερική έρευνα για την κλοπή κοσμημάτων από χρυσό, ημιπολύτιμους λίθους και γυαλί.

