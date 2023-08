Τουρκοκύπριοι ΟΗΕ: Κοινή ανακοίνωση από ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία

Πληθαίνουν οι καταδικαστικές αντιδράσεις για τα επεισόδια που προκάλεσαν Τουρκοκύπριοι στη νεκρή ζώνη. Από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΟΗΕ επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να συνεχιστούν οι ενέργειες που υπονομεύουν τις προσπάθειες αναβίωσης του διαλόγου για επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ. Σε κοινή ανακοίνωση οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Γαλλίας καλούν επιτακτικά την τουρκική πλευρά να διακόψει άμεσα το παράνομο οδικό έργο και να συμμορφωθεί με το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ (2674).

